Ciprian Șerban și omologul său turc, DISCUȚII avansate despre portul Constanța

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță că l-a primit miercuri pe omologu său turc, Abdulkadir Uraloğlu, cu care a discutat strategii de dezvoltare în domeniul transporturilor, pe toate cele 4 domenii: naval, aerian, rutier și feroviar.

Cei doi miniștri au pus accent pe obiective de interes comun: identificarea unor rute comerciale alternative de transport feroviar între Europa și Asia, care să implice România și Turcia; componenta de transport maritim pe ruta Constanța- Karasu, care oferă o alternativă sigură și competitivă, inclusiv pentru transportul rutier de mărfuri între Turcia și Europa Centrală și de Est; valorificarea calității României de stat membru Schengen de la 01 ianuarie 2025 și creșterea numărului de zboruri între București și Istanbul pentru companiile aeriene desemnate de fiecare parte.

Portul Constanța, catalogat cel mai atractiv din Marea Neagră

Ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloğlu, a propus, cu această ocazie, înființarea unui comitet de lucru bilateral pe domeniul naval.

„În opinia sa, Portul Constanța este cel mai atractiv port de la Marea Neagră, iar facilitățile trebuie valorificate, în special în acest context geopolitic”, a anunțat Șerban.

Discuțiile cooperării dintre România și Turcia au continuat în prezența premierului Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că parteneriatul economic este unul dintre cei mai solizi piloni ai cooperării noastre, iar Turcia este cel mai important partener comercial din afara UE. Schimburile comerciale în 2024 au depășit 10 miliarde de euro, Turcia fiind prima destinație pentru exporturile românești în afara UE.

sursa foto: CiprianSerban/Facebook