Ciucu aproape îi „cerșește” susținerea la primăria Capitalei lui Nicușor Dan. I-a lăudat REFERENDUMUL și i-a pomenit numele încontinuu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat marți seara, într-o declarație de presă, că data alegerilor stabilită în coaliție pentru primăria Capitalei este 7 decembrie. Ciucu a ieșit în fața jurnaliștilor și a dat de înțeles că i-ar crește șansele la primăria Capitalei dacă ar avea susținerea lui Nicușor Dan. Edilul i-a lăudat refendumul și i-a pronunțat numele lui Nicușor Dan de nenumărate ori. Într-un final, jurnaliștii au sesizat că își dorește susținerea și l-au întrebat dacă se așteaptă să fie invitat la Cotroceni.

Ciprian Ciucu a transmis că PNL nu a desemnat în acest moment un candidat deoarece se așteaptă HG de joi dat de Guvern, ca ulterior partidele să-și anunțe proprii candidați.

Primarul Sectorului 6 a reamintit, marți seara, că într-un sondaj intern al partidului este cel mai bine plasat, însă nu are susținerea tuturor colegilor, așa că a decis să treacă la planul B și anume să tragă cât poate ca să se lipească de imaginea președintelui Nicușor Dan.

De nenumărate ori i-a invocat refendumul fostului primar și a subliniat că trebuie puse în aplicare.

Ciprian Ciucu a pronunțat numele „Nicușor Dan”, „fostul primar”, „președintele” de câteva ori încontinuu.

Jurnaliștii s-au autosesizat și l-au întrebat direct ce părere are despre fostul primar Nicușor Dan.

„Domnul Nicușor Dan a fost un primar bun al Capitalei, o persoană de principii, care a fixat niște direcții clare și le-a urmat. A fost validat de oameni și este un politician foarte bun”, a afirmat liberalul.

Ulterior, Ciucu nu a negat că-și dorește să fie invitat la Cotroceni să știe toți bucureștenii că îl garantează, deși anterior menționase că nu îi permite statutul președintelui să își arate susținerea.

Am selectat câteva momente VIDEO cu primarul Ciprian Ciucu, surprins în timp ce îl laudă pe Nicușor Dan.