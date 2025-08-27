Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: Avem un acord de guvernare, nu electoral/ PNL va avea candidat propriu la primăria Capitalei

Ciprian Ciucu i-a răspuns lui Sorin Grindeanu, care afirmase că o alianţă PNL-USR la Capitală ar risca să ducă la ruperea coaliţiei, liberalul afirmând că la baza coaliţiei stă un acord de guvernare, nu este un acord electoral.

„Noi nu avem o alianţă electorală între noi şi, atunci, fiecare partid, în mod normal, îşi face propria strategie. Nu ştiu de ce se consideră că PSD este izolat sau dat la o parte. Nu a discutat nimeni că o să avem un candidat comun. Ne aducem aminte că am avut o astfel de coaliţie, care l-a avut candidat pe domnul Antonescu, iar acesta a pierdut alegerile prezidenţiale”, a declarat Ciprian Ciucu, la B1 TV, citat de News.ro.

Întrebat dacă va candida la alegerile locale din Capitală, Ciprian Ciucu a spus: „Nu am luat încă această decizie. PNL va avea candidat propriu, în urma unei analize care să fie mai aprofundate. Da, este adevărat, pe sondajele noastre, care sunt reale, stau bine. Asta, cumva, mă obligă, dar nu aş vrea să anunţ o candidatură sau să mă grăbesc până nu avem o dată a alegerilor şi până nu avem o discuţie cu toţi partenerii din coaliţie”, a precizat Ciucu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliţie.