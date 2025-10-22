Claudiu Manda: M-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile

Eurodeputatul PSD Claudiu Manda, propus în echipa lui Sorin Grindeanu pe funcția de secretar al partidului, și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al PSD Dolj și l-a propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile.

Claudiu Manda a anunțat într-o postare pe Facebook că în prezența delegaților PSD la Conferința Extraordinară a Organizației Județene PSD Dolj, „m-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasil”e.

„Am toată încrederea că în calitatea de președinte Cosmin Vasile va continua să mențină PSD Dolj pe primul loc în alegerile care vor urma, pentru că rezultatele de până acum i se datorează, în mare măsură, și lui. Cosmin cunoaște organizația foarte bine, iar din calitatea mea de secretar general al PSD, vom continua să avem o colaborare la fel de bună ca și până acum”, a declarat Claudiu Manda, într-un mesaj pe Facebook.

Europarlamentarul a mai menționat că „este important să rămânem concentrați pe proiecte, pe dezvoltare și să ascultăm în continuare vocea oamenilor. Sunt convins că PSD Dolj rămâne pe mâini bune și că va continua să fie o organizație puternică, unită și respectată.”

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu i-a propus lui Claudiu Manda funcţia de secretar general al partidului, în locul lui Paul Stănescu.