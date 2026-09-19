Siegfried Mureșan, premierul dorit de PNL, USR și UDMR, activitate controversată în Parlamentul European. Voturi împotriva intereselor fermierilor români și a bugetului pentru copiii defavorizați din UE

„Mă bucur să discut și cu colegii de la PSD. Nu voi merge la sediul sau la grupul AUR”. Declarația îi aparține lui Siegfried Mureșan, desemnat premier de președintele Nicușor Dan. Europarlamentarul liberal încearcă să obțină o majoritate care să-i asigure victoria în Parlamentul României, dar misiunea sa nu este deloc ușoară. Social-democrații vor juca un rol esențial în scenariu. Însă PNL și USR au uitat subit că, de-a lungul timpului, i-au etichetat pe aceștia drept „șobolani” sau „ciuma roșie”. Fără voturi de la PSD, guvernul Mureșan se clatină.

Eugen Tomac și Adrian Veștea – primii doi premieri desemnați de Nicușor Dan – au suferit eșecuri usturătoare. Tomac și-a depus mandatul înainte de a ajunge cu guvernul său în parlament. Adrian Veștea nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Acum, europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță că începe „munca la un program de guvernare” și că nominalizarea sa a fost făcută cu 84 de zile în urmă. Premierul desemnat a anunțat și că va lucra cu „experții din PNL, USR și UDMR”.

Siegfried Mureșan este europarlamentar din 2014 și se află la cel de-al treilea mandat.

A intrat în PNL în anul 2018, după ce anterior fusese membru PMP și, mai înainte, membru PDL.

Este vicepreședinte al Grupului PPE (Partidul Popular European).

A lucrat în campania electorală a Elenei Băsescu și a susținut candidatura la prezidențiale a Elenei Udrea.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a fost acuzat că a sunat la Budapesta pentru a interveni, astfel încât UDMR să nu voteze Guvernul Veștea. La adresa sa au apărut și acuzații de legături cu serviciile secrete și de finanțări provenite din zone „obscure”. Mai mult, acesta este acuzat și că, în Parlamentul European, a votat de mai multe ori contrar intereselor României.

Parlamentul European, sesiunea septembrie 2026. Siegfried Mureșan votează împotriva intereselor fermierilor români

Siegfried Mureșan a votat pentru (+) în ceea ce privește Amendamentul 70D, care prevedea „deletion of Article 27a”.

Articolul 27a din propunerea Comisiei privea monitorizarea de către Comisie a impactului CBAM asupra pieței interne și posibilitatea ca – în circumstanțe grave și neprevăzute – un produs să fie scos temporar din Anexa I atunci când includerea sa provoca prejudicii grave pe piața internă din cauza impactului asupra prețurilor.

Menținerea articolului 27a corespundea poziției susținute de România.

Punctul de vedere transmis de Reprezentanța Permanentă a României arată explicit că lipsa articolului 27a din raportul Parlamentului European era „problematică” pentru România.

pentru România. Și organizațiile fermierilor din România au cerut păstrarea unui mecanism bazat pe articolul 27a.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare – reprezentând PRO AGRO, LAPAR, UNCSV și Asociația Forța Fermierilor – a transmis eurodeputaților români că posibilitatea suspendării temporare a CBAM pentru îngrășăminte în perioade de criză este „esențială”.

Le-a cerut să susțină amendamentele la articolul 27a, astfel încât fermierii și cooperativele agricole din România să poată beneficia de o scutire temporară în perioade de criză.

România susținea existența mecanismului de protecție prevăzut de articolul 27a; organizațiile fermierilor români cereau păstrarea și consolidarea lui, inclusiv prin Amendment 86. Siegfried Mureșan, însă, a votat pentru amendamentul care elimina articolul 27a din textul Comisiei.

Siegfried Mureșan votează împotriva unui buget alocat copiilor din UE expuși riscului de sărăcie / excluziune socială

În sesiunea din luna septembrie 2026 a Parlamentului European, Siegfried Mureșan a votat din nou împotrivă. De data aceasta a fost vorba despre Youth Guarantee – A10-0218/20262025/2184(INI), amendamentul 11.

Acest amendament se referea la drepturile copiilor din UE expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Ursula von der Leyen solicita un buget dedicat substanțial, de cel puțin 20 de miliarde euro pentru ajutorarea acestor copii. Siegfried Mureșan s-a opus.

„12a. Reamintește angajamentul președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, din 2019, de a asigura faptul că fiecare copil din UE expus riscului de sărăcie sau de excluziune socială are acces la drepturi fundamentale, precum asistența medicală și educația, angajament urmat de adoptarea, în 2021, a unei Recomandări a Consiliului de instituire a Garanției europene pentru copii;

subliniază că obiectivele Garanției europene pentru copii nu pot fi atinse fără un buget dedicat ambițios, atât la nivelul UE, cât și la nivel național;

reiterează, în acest context, solicitarea sa privind un buget dedicat substanțial, de cel puțin 20 de miliarde EUR, pentru Garanția europeană pentru copii;

Subliniază necesitatea urgentă ca acest buget dedicat să fie alocat în cadrul următorului cadru financiar multianual, pentru a răspunde provocării tot mai mari reprezentate de sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor”, a fost amendamentul la care Siegfried Mureșan a votat „contra” (-).

În schimb, Siegfried Mureșan a votat „pentru” (+) la Amendamentul 3.

Textul inițial – „Reiterează necesitatea de a majora urgent finanțarea Garanției europene pentru copii, care ar trebui să dispună de un buget dedicat de cel puțin 20 de miliarde EUR”.

Textul modificat prin Amendamentul 3 – „Reiterează necesitatea de a majora urgent finanțarea Garanției europene pentru copii, care ar trebui să beneficieze de un buget dedicat substanțial”.

Sigfried Mureșan, vot împotriva unui amendament referitor la dreptul medicilor la conștiință

Siegfried Mureșan a votat împotriva amendamentului 19a, legat de dreptul medicilor la conștiință.

„19a. Reamintește că dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie este garantat de articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și că dreptul la obiecția de conștiință este recunoscut în conformitate cu legislația națională care reglementează exercitarea acestuia; subliniază că profesioniștii din domeniul sănătății nu ar trebui să fie obligați să efectueze acte medicale specifice față de care au o obiecție sinceră din motive de conștiință, cu condiția ca acest drept să fie exercitat în conformitate cu legislația națională aplicabilă, cu standardele profesionale și etice și cu obligația de a acorda asistență medicală de urgență, precum și cu condiția ca pacienții să fie informați în timp util și să fie asigurată continuitatea îngrijirii”, a fost textul amendamentului la care Siegfried Mureșan a votat „contra”.

Cum a votat Siegfried Mureșan la capitolul „sănătatea femeilor și inegalitățile de gen”

În ceea ce privește sănătatea femeilor și inegalitățile de gen, europarlamentarul Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan, a votat iarăși controversat.

Votul a fost împărțit astfel:

Prima parte : „Solicită factorilor de decizie… acte legislative și inițiative” fără cuvintele „să adopte o abordare holistică, bazată pe drepturi și intersecțională” și „obligatorii”

: „Solicită factorilor de decizie… acte legislative și inițiative” fără cuvintele „să adopte o abordare holistică, bazată pe drepturi și intersecțională” și „obligatorii” A doua parte : „să adopte o abordare holistică, bazată pe drepturi și intersecțională”

: „să adopte o abordare holistică, bazată pe drepturi și intersecțională” A treia parte : „obligatorii”

: „obligatorii” A patra parte : „subliniază importanța… interesul cetățenilor;” fără cuvintele „și social”

: „subliniază importanța… interesul cetățenilor;” fără cuvintele „și social” A cincea parte: „și social”

Siegfried Mureșan a votat împotriva split 5 – “and social”, care aduce în vedere inegalitățile sociale dintre bărbatți și femei în contextul politicilor de sănătate.

Siegfried Mureșan, întâlniri declarate privind MFF – Multiannual Financial Framework / Două cu românii, unsprezece cu nemții

În lista întâlnirilor declarate de europarlamntarul Siegfried Mureșan pentru mandatul actual apar 34 de întâlniri legate explicit de MFF / Multiannual Financial Framework.

Cu reprezentanți din România apar două întâlniri: la 19 mai 2026, cu Federația Română de Fotbal, și la 11 mai 2026, cu Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri – FICSIMM.

Cu reprezentanți din Germania apar 11 întâlniri.

La 20 mai 2026 , Baden-Württemberg State Representation in Brussels;

, Baden-Württemberg State Representation in Brussels; La 7 mai 2026 , Saxon State Minister for Infrastructure and Regional Development;

, Saxon State Minister for Infrastructure and Regional Development; La 26 februarie 2026 , German Farmers’ Association;

, German Farmers’ Association; La 11 decembrie 2025 , State Secretary for European and International Affairs of North Rhine-Westphalia;

, State Secretary for European and International Affairs of North Rhine-Westphalia; La 5 noiembrie 2025 , Saxon Minister of State for the Environment and Agriculture;

, Saxon Minister of State for the Environment and Agriculture; La 4 noiembrie 2025 , Representatives of the Saxonian government;

, Representatives of the Saxonian government; La 4 septembrie 2025 , Federation of German Industries;

, Federation of German Industries; La 3 iulie 2025 , Saxony State Secretary for Economic Affairs, Labour, Energy and Climate;

, Saxony State Secretary for Economic Affairs, Labour, Energy and Climate; Tot la 3 iulie 2025 , Head of Representation at Representation of Baden-Württemberg to the European Union;

, Head of Representation at Representation of Baden-Württemberg to the European Union; La 2 iulie 2025 , Minister of Finance of North Rhine-Westphalia;

, Minister of Finance of North Rhine-Westphalia; La 14 mai 2025, Deutscher Bauernverband.

Siegfried Mureșan – ex-PDL, ex-PMP -, „sponsor” al PNL / Finanțat cu 100.000 euro de „Pinalty” pentru a ajunge europarlamentar

În anul 2023, Siegfried Mureșan apare pe lista membrilor PNL care au plătit cotizații care depășesc pragul legal de raportare. Pentru organizația Sector 1 a PNL figurează o cotizație de 40.500 RON, plătită la 21 septembrie 2023.

În anul 2024, Siegfried Mureșan apare pe lista persoanelor fizice care au făcut donații către PNL cu o valoare cumulată peste pragul legal, cu o sumă totală de 400.000 RON, în bani, plătită la 24 mai 2024 și 6 iunie 2024.

Gheorghe Ștefan – cunoscut și ca„Pinalty” – a declarat pentru Gândul că a contribuit cu 100.000 EUR pentru Siegfried Mureșan la alegerile europarlamentare din 2014.

Prim-vicepreședinte și membru fondator al PMP, Gheorghe Ștefan a dezvăluit că în anul în 2014 a finanțat campania lui Siegfried Mureșan cu 100.000 de euro. Banii lui Pinalty i-au purtat noroc lui Siegfried Mureșan și l-au propulsat, pentru prima dată, în Parlamentul European.

Gheorghe Ștefan, a spus că îl cunoaște foarte bine pe Siegfried Mureșan încă de pe vremea când acesta activa în PMP. Partidul condus de Elena Udrea și de Gheorghe Ștefan, ca prim-vicepreședinte și membru fondator.

În 2014, Mureșan era președintele Organizației de Tineret și avea să fie propulsat pe lista de la europarlamentare, pe locul 2.

Conform statutului de la acea vreme, „fiecare candidat de pe locurile eligibile trebuie să-și finanțeze campania”, a declarat Elena Udrea, în exclusivitate pentru Gândul.

În 2018, Mureșan a plecat din PMP și s-a înscris în PNL unde a prins, din nou, un loc eligibil pentru un nou mandat de eurodeputat.

Elena Udrea: „Vine pe linia asta Bruxelles, Berlin” / Alexandru Rădulescu: „L-au adus serviciile și ni l-au băgat pe gât”

Elena Udrea a mai declarat că ideea de a-l nominaliza pe Sigfried Mureșan nu i-a aparținut lui Ilie Bolojan.

„Nu cred că s-a gândit el, Bolojan, să-l pună pe Siegfried. Vine pe linia asta Bruxelles, Berlin”, a spus Elena Udrea.

Și Gheorghe Ștefan a mers pe aceeași idee.

„Este o propunere venită probabil de la Bruxelles, nu este a noastră. Este impusă”, a spus acesta.

La rândul său, Adrian Rădulescu, fost consilier prezidențial, declara despre Siegfried Mureșan – în 2018 – că „ni l-au adus serviciile, ni l-au băgat pe gât”.

„Nu l-am adus noi, l-au adus serviciile și ni l-au băgat pe gât, spunând că e mare român şi ni l-au băgat, dar şi pe primul loc. Serviciile ne-au spus că e marele român care a lucrat în guvernul german, care are relații și care poate să ne reprezinte”, a fost răspunsul lui Adrian Rădulescu în legătură cu trecerea lui Siegfried Mureșan de la PMP la PNL.

1,2 milioane euro în titluri de stat, casă de aproximativ 260 m² în Kortenberg / Acțiuni la Tesla, UiPath, Bloom Energy, Magna International, Plug Power și Fisker

În declarația de interese depusă la Parlamentul European – 17 iunie 2024 – Siegfried Mureșan declară ocupația de Member of the European Parliament. În dreptul venitului apare doar mențiunea „Public information”, cu periodicitate lunară.

În același document apare și funcția de Vicepresident European People’s Party , fără venit declarat pentru această funcție.

, fără venit declarat pentru această funcție. Nu apar alte activități remunerate completate, participații în companii, sprijin financiar sau material din partea unor terți ori alte interese private declarate.

Potrivit declarației de interese, Siegfried Mureșan deținea acțiuni la mai multe companii – Tesla, UiPath, Bloom Energy, Magna International, Plug Power și Fisker.

Declarația de avere din anul 2024 a lui Siegfried Mureșanu mai este online. În această declarație erau trecute aproape 1,2 milioane euro în titluri de stat.

În declarația de avere din anul 2024, mai erau menționate trei autoturisme, un credit ING Belgia de 550.000 EUR și o casă de aproximativ 260 m² în Kortenberg (Belgia). Siegfried Mureșan a specificat în declarația de avere din anul 2024 că deține și 2 terenuri, unul în Belgia și altul în România, în Brașov.