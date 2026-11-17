Prima gală AI Music Awards din 2026 a confirmat o nouă realitate. Muzica, literatura și artele vizuale nu mai aparțin exclusiv creatorilor umani. Prof. univ. dr. Cristian Jura, fost membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), a făcut o trecere în revistă a celor mai spectaculoase momente ale acestei transformări. În tabloul general apar artiști care refuză premii pentru lucrări realizate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), campanii de marketing gândite fără agenții sau scriitori incredibil de prolifici. Astfel, întrebarea momentului pare a fi următoarea: mai supraviețuiește creativitatea în era algoritmilor?

Granița dintre talentul uman și algoritmi este din ce în ce mai subțire. Inteligența artificială rescrie regulile în industriile creative, iar tehnologia democratizează arta.

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Totuși, în același timp, mii de locuri de muncă sunt puse în pericol. Însăși definiția artei trece printr-un proces de schimbare.

Impactul inteligenței artificiale/ IA, a agenților IA, a modelelor mari de limbaj/ LLM Large Language Models asupra industriilor creative, muzică, artă, literatură este deja indiscutabil.

2023. „Pseudomnesia: The Electrician”. Un artist german a refuzat premiul primit, juriul nu a distins între o fotografie reală și o fotografie realizată cu IA

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura a declarat că – încă din anul 2023 – a apărut o astfel de situație controversată în domeniul fotografiei.

„Aș începe cu un exemplu și un contraexemplu din domeniul fotografiei. În anul 2023, Boris Eldagsen – un artist german – a câștigat Sony World Photography Awardscu o lucrare deosebit de interesantă, numită «Pseudomnesia: The Electrician».

Lucrarea prezintă două femei din generații diferite și a fost realizată în stilul anilor ′40. La ceremonia de decernare a premiilor, surprinător, artistul german a refuzat premiul.

Acesta a dezvăluit faptul că fotografia a fost realizată folosind diferite prompturi și tehnici de editare IA. Este un exemplu interesant pentru că juriul nu a distins între o fotografie reală și o fotografie realizată cu ajutorul IA”, a explicat Cristian Jura.

2024. „Flamingone”. O fotografie care a câștigat premiul publicului a fost descalificată

În anul 2024, amintește Cristian Jura, o fotografie a fost descalificată tocmai pentru că nu fusese realizată cu ajutorul IA.

Imaginea surprinde un flamingo pe o plajă din Aruba într-o poziție neobișnuită, care îi face capul să pară complet dispărut (de unde și jocul de cuvinte flamingo + gone). Miles Astray a înscris intenționat fotografia reală la categoria IA a concursului Color Photography Contest, organizat de 1839 Awards. Scopul său a fost să demonstreze că natura și creativitatea umană pot depăși imaginația generată de algoritmi.

„Iată și un contraexemplu. La un concurs de fotografie dedicat fotografiilor realizate cu ajutorul IA, în 2024, fotograful Miles Astray a prezentată o fotografie reală – Flamingone.

A câștigat chiar și premiul publicului, iar juriul a plasat-o pe locul al treilea.

Fotografia fost, însă, descalificată. Autorul a dezvăluit că fotografia nu a fost realizată cu ajutorul IA, ci a fost o fotografie reală”, continuă Cristian Jura.

2026. Gala AI Muzic Awards. Avatarul muzical Xania Monet, marele câștigător

Cristian Jura spune că și în muzică se înregistrează o adevărată revoluție IA.

„Aici lucrurile au evoluat foarte mult! Există o asociație dedicată artiștilor care compun muzică cu ajutorul IA, Sonic Intelligence Academy. Asociația susține și realizează activități exact ca orice altă academie muzicală.

Practic, anul acesta marcăm prima gală dedicată muzicii realizate cu ajutorul IA, Gala AI Muzic Awards. La această gală, artistul, melodia și albumul anului au fost câștigate de avatarul muzical bazat pe IA Xania Monet, pentru melodia «How Was I Supposed to Know»”, a mai spus Cristian Jura.

Pe de altă parte, pot apărea probleme legate de etică sau de drepturi de autor și chiar temeri ale artiștilor care nu folosesc IA.

„Într-adevăr, apare și în acest domeniu riscul de replacement, de punere în pericol a locurilor de muncă a compozitorilor, cântăreților, producătorilor, a inginerilor de sunet.

Dar, până la urmă, aceasta este o nouă lume, o nouă realitate în care trăim, în care IA joacă un rol din ce în ce mai mare, iar diferența va fi făcută de public. Chiar dacă ascultăm muzică generată cu ajutorul IA, aceasta nu va putea înlocui un concert, cel puțin deocamdată.

Cu ocazia asta se produce și un mai mare acces, o democratizare a lumii artei, în care oameni care au idei creative, viziuni muzicale, le pot pune în practică cu ajutorul IA”, explică fostul membru CNCD.

371 de cărți în 20 de luni cu ajutorul IA

În ceea ce privește literatura, un exemplu sugestiv îl reprezintă cazul unei scriitoare sud-africane care a scris nu mai puțin de 371 de cărți în 20 de luni, cu ajutorul IA.

„Cel mai relevant exemplu este al scriitoarei sud-africane Coral Hart. Este un pseudonim. Scriitoarea a scris peste 370 de cărți – în 20 de luni – cu ajutorul IA. Totuși, autoarea avea deja o experiență consistentă în domeniul editorial, iar anterior a scris cărți fără ajutorul IA.

În publicitate, situația este chiar mai simplă. Se înlocuiesc un director de creație, un art director, unul sau doi account manageri cu câteva prompturi. Practic, bugetul alocat unei reclame sau unei campanii se poate reduce drastic.

Dispare creativitatea din cauza inteligenței artificiale? Depinde cine scrie promturile, depinde de cât de priceput este cel care folosește IA.

Și, ca să încheiem într-o notă creativă, în 1979 trupa The Buggles lansa piesa Video Killed the Radio Star, una vizionară. Metaforic vorbind, ne aflăm cam în aceeași situație din perspectiva IA”, a încheiat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.