Copiii ar putea să-și aleagă genul indiferent de vârstă, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. De notat că documentul Comisiei nu este încă definitiv și trebuie ratificat de guvernele naționale. Controversatul proiect de lege a provocat deja primele reacții în rândul politicienilor români.

Copiii ar putea fi liberi să-și aleagă sexul, conform unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană, scrie cotidianul conservator britanic The Telegraph.

Terapia de verificare a opțiunii copiilor ar putea fi eliminată

Orice limită de vârstă pentru recunoașterea sexului ar putea fi eliminată, însă proiectul de lege mai include un aspect important: terapia pentru a verifica dacă copiii doresc cu adevărat să-și schimbe sexul ar putea fi interzisă prin aceste planuri.

Noile propuneri sunt incluse în noua „Strategie pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030” a Comisiei Europene. Aceasta sugerează blocarea fondurilor din „regiunile discriminante” și susține consolidarea organismelor pentru egalitate.

Referitor la autoidentificare, strategia critică țări precum Marea Britanie, care impun aprobarea unui medic generalist înainte ca o persoană să poată fi identificată legal ca fiind de sex opus.

„Cerințele pentru recunoașterea legală a genului variază semnificativ de la un stat membru la altul”, se arată în document. „În timp ce o serie de state membre au adoptat modele de autoidentificare, altele impun proceduri medicale, despre care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că pot încălca drepturile omului”.

Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără restricții de vârstă.”

Documentul sugerează, de asemenea, interzicerea terapiei prin conversie pentru copiii care suferă de probleme de gen. Criticii au afirmat că acest lucru ar însemna că părinții sau profesioniștii nu ar avea nicio posibilitate de a verifica dacă un copil dorește cu adevărat să înceapă proceduri ireversibile de schimbare a sexului.

Ponta: „ Nu voi fi niciodată de acord cu această idee progresist-useristă

Fostul premier Victor Ponta avertizează că își va exercita actualul vot de deputat în Parlamentul României pentru a bloca această lege, pe care o consideră un nou ordin de la Bruxelles.