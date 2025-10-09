Prima pagină » Știri » Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români

09 oct. 2025, 16:43, Știri
Copiii ar putea să-și aleagă genul indiferent de vârstă, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. De notat că documentul Comisiei nu este încă definitiv și trebuie ratificat de guvernele naționale. Controversatul proiect de lege a provocat deja primele reacții în rândul politicienilor români. 

Copiii ar putea fi liberi să-și aleagă sexul, conform unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană, scrie cotidianul conservator britanic The Telegraph.

Terapia de verificare a opțiunii copiilor ar putea fi eliminată

Orice limită de vârstă pentru recunoașterea sexului ar putea fi eliminată, însă proiectul de lege mai include un aspect important: terapia pentru a verifica dacă copiii doresc cu adevărat să-și schimbe sexul ar putea fi interzisă prin aceste planuri.

Noile propuneri sunt incluse în noua „Strategie pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030” a Comisiei Europene. Aceasta sugerează blocarea fondurilor din „regiunile discriminante” și susține consolidarea organismelor pentru egalitate.

Referitor la autoidentificare, strategia critică țări precum Marea Britanie, care impun aprobarea unui medic generalist înainte ca o persoană să poată fi identificată legal ca fiind de sex opus.

  • „Cerințele pentru recunoașterea legală a genului variază semnificativ de la un stat membru la altul”, se arată în document. „În timp ce o serie de state membre au adoptat modele de autoidentificare, altele impun proceduri medicale, despre care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că pot încălca drepturile omului”.
  • Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără restricții de vârstă.”

Documentul sugerează, de asemenea, interzicerea terapiei prin conversie pentru copiii care suferă de probleme de gen. Criticii au afirmat că acest lucru ar însemna că părinții sau profesioniștii nu ar avea nicio posibilitate de a verifica dacă un copil dorește cu adevărat să înceapă proceduri ireversibile de schimbare a sexului.

Ponta: Nu voi fi niciodată de acord cu această idee progresist-useristă

Fostul premier Victor Ponta avertizează că își va exercita actualul vot de deputat în Parlamentul României pentru a bloca această lege, pe care o consideră un nou ordin de la Bruxelles.

Firea: Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic!

Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină prioritate națională:

Europarlamentara Gabriela Firea (PSD) a postat un amplu mesaj pe Facebook, în care își exprimă dezaprobarea față de ceea ce numește „un experiment ideologic.
Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic!
❌ Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor.
📍 Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare.
🆘 De ce mă opun ca părinte:
☑️ Un copil nu are capacitatea psihologică și emoțională de a lua o decizie atât de complexă și, posibil, ireversibilă. Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea.
☑️ Este absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic. Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile.
☑️ Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții.
🇪🇺🇹🇩 Voi cere ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori! Aceasta este și poziția PSD. Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul.
🙏🏻 Protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice.

AUR denunță o agresiune fără precedent la adresa familiei

Partidul AUR condamnă cu fermitate, într-o comunicare publică, propunerea Comisiei Europene privind strategia „Egalității LGBTIQ+ 2026–2030”, care ar încuraja copiii să își aleagă genul la școală, indiferent de vârstă.

Această tentativă de impunere a ideologiei de gen reprezintă o agresiune fără precedent la adresa familiei, a valorilor creștine și a echilibrului psihologic și fizic al copiilor români, transmite AUR

Deputata AUR Gianina Șerban arată că nu se mai poate vorbi de o simplă politică de incluziune, ci de „o formă de inginerie socială impusă de la Bruxelles, menită să distrugă rădăcinile morale, familia naturală și ordinea biologică firească a lumii.

Este inacceptabil ca Uniunea Europeană să impună o astfel de ideologie distructivă în sistemele de educație ale statelor membre, mascând-o sub pretextul «egalității» și «drepturilor omului». Această politică încalcă flagrant dreptul fundamental al copilului la o dezvoltare echilibrată și la protecție împotriva manipulării.

„Copiii României nu sunt cobaii experimentelor woke!”

Copiii nu pot fi transformați în obiecte ale unui experiment politic și psihologic condus de grupuri de lobby care au capturat instituțiile europene.

AUR denunță ipocrizia Bruxelles-ului, care vorbește despre valori europene, dar calcă în picioare valorile fundamentale ale vieții, familiei și credinței. În loc să protejeze inocența copilăriei, Comisia Europeană legitimează confuzia, tulburarea și suferința, iar părinții sunt reduși la tăcere, privați de dreptul de a-și putea apăra propriii copii.

În numele ideologiei woke Bruxelles-ul vrea să elimine diferențele naturale dintre bărbat și femeie, să șteargă reperele morale și să rupă legătura sacră dintre copil, familie și Dumnezeu. Este un atac direct la rădăcina civilizației europene, la credința creștină care a clădit această Europă.

România are datoria să spună «NU!» acestei nebunii ideologice. Copiii noștri nu vor deveni terenul de testare al experimentelor sociale woke”, transmite deputata Gianina Șerban.

AUR va lupta cu toată puterea împotriva acestor încercări de dezumanizare. Educația copiilor români trebuie să rămână în mâinile familiei, nu în mâinile birocraților globaliști de la Bruxelles”, a declarat Gianina Șerban, deputat AUR.

