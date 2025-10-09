Copiii ar putea să-și aleagă genul indiferent de vârstă, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. De notat că documentul Comisiei nu este încă definitiv și trebuie ratificat de guvernele naționale. Controversatul proiect de lege a provocat deja primele reacții în rândul politicienilor români.
Copiii ar putea fi liberi să-și aleagă sexul, conform unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană, scrie cotidianul conservator britanic The Telegraph.
Orice limită de vârstă pentru recunoașterea sexului ar putea fi eliminată, însă proiectul de lege mai include un aspect important: terapia pentru a verifica dacă copiii doresc cu adevărat să-și schimbe sexul ar putea fi interzisă prin aceste planuri.
Noile propuneri sunt incluse în noua „Strategie pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030” a Comisiei Europene. Aceasta sugerează blocarea fondurilor din „regiunile discriminante” și susține consolidarea organismelor pentru egalitate.
Referitor la autoidentificare, strategia critică țări precum Marea Britanie, care impun aprobarea unui medic generalist înainte ca o persoană să poată fi identificată legal ca fiind de sex opus.
Documentul sugerează, de asemenea, interzicerea terapiei prin conversie pentru copiii care suferă de probleme de gen. Criticii au afirmat că acest lucru ar însemna că părinții sau profesioniștii nu ar avea nicio posibilitate de a verifica dacă un copil dorește cu adevărat să înceapă proceduri ireversibile de schimbare a sexului.
Fostul premier Victor Ponta avertizează că își va exercita actualul vot de deputat în Parlamentul României pentru a bloca această lege, pe care o consideră un nou ordin de la Bruxelles.
Partidul AUR condamnă cu fermitate, într-o comunicare publică, propunerea Comisiei Europene privind strategia „Egalității LGBTIQ+ 2026–2030”, care ar încuraja copiii să își aleagă genul la școală, indiferent de vârstă.
„Această tentativă de impunere a ideologiei de gen reprezintă o agresiune fără precedent la adresa familiei, a valorilor creștine și a echilibrului psihologic și fizic al copiilor români”, transmite AUR.
Deputata AUR Gianina Șerban arată că nu se mai poate vorbi de o simplă politică de incluziune, ci de „o formă de inginerie socială impusă de la Bruxelles, menită să distrugă rădăcinile morale, familia naturală și ordinea biologică firească a lumii.
Este inacceptabil ca Uniunea Europeană să impună o astfel de ideologie distructivă în sistemele de educație ale statelor membre, mascând-o sub pretextul «egalității» și «drepturilor omului». Această politică încalcă flagrant dreptul fundamental al copilului la o dezvoltare echilibrată și la protecție împotriva manipulării.
Copiii nu pot fi transformați în obiecte ale unui experiment politic și psihologic condus de grupuri de lobby care au capturat instituțiile europene.
AUR denunță ipocrizia Bruxelles-ului, care vorbește despre valori europene, dar calcă în picioare valorile fundamentale ale vieții, familiei și credinței. În loc să protejeze inocența copilăriei, Comisia Europeană legitimează confuzia, tulburarea și suferința, iar părinții sunt reduși la tăcere, privați de dreptul de a-și putea apăra propriii copii.
În numele ideologiei woke Bruxelles-ul vrea să elimine diferențele naturale dintre bărbat și femeie, să șteargă reperele morale și să rupă legătura sacră dintre copil, familie și Dumnezeu. Este un atac direct la rădăcina civilizației europene, la credința creștină care a clădit această Europă.
România are datoria să spună «NU!» acestei nebunii ideologice. Copiii noștri nu vor deveni terenul de testare al experimentelor sociale woke”, transmite deputata Gianina Șerban.
AUR va lupta cu toată puterea împotriva acestor încercări de dezumanizare. Educația copiilor români trebuie să rămână în mâinile familiei, nu în mâinile birocraților globaliști de la Bruxelles”, a declarat Gianina Șerban, deputat AUR.