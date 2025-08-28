Prima pagină » Știri » Cristian Diaconescu: „Rusia dorește să câștige timp pentru a se redresa militar și, în egală măsură, urmărește intimidarea lui Zelenski”

Cristian Diaconescu: „Rusia dorește să câștige timp pentru a se redresa militar și, în egală măsură, urmărește intimidarea lui Zelenski”

28 aug. 2025, 22:27, Știri
Cristian Diaconescu:

„Federația Rusă, așa cum i-a transmis și lui Donald Trump, nu dorește să se așeze la masa negocierilor până când nu are garanția Donbasului, deci a unei regiuni care să îi promită, la un moment dat, un anume tip de oportunitate pentru o nouă ofensivă militară. Rusia dorește să câștige timp pentru a se redresa militar și, în egală măsură, urmărește intimidarea lui Zelenski”, spune consilierul prezidențial Cristian Diaconescu la Antena 3CNN.

Diaconescu consideră că  „Washingtonul, Donald Trump și liderii europeni așteaptă un alt tip de semnal din partea Moscovei. Ar presupune o întâlnire bilaterală cu Zelenski, urmată de o întâlnire trilaterală la care să participe și Donald Trump.

„Dacă, în 10 zile, un astfel de demers nu este acceptat de Moscova, atunci Canada, Uniunea Europeană și Statele Unite vor trece la un regim de sancțiuni foarte dure. Situația economică din Rusia nu este una ofertantă, nu putem spune că se află în zona falimentului, întrucât au găsit alte mijloace, dar Putin vrea să se întoarcă acasă cu cuvântul „victorie”. Istoria îi arată că un milion de soldați aflați pe front, odată ce nu au acest tip de mental indus prin aranjamente militare sau diplomatice, s-ar putea să genereze o problemă internă uriașă, odată ce se întorc acasă”, a spus consilierul de la Cotroceni.

Încetare a focului reprezintă „tema majoră de discuţie”.

„Victoria, așa cum o definește dreptul internațional, nu poate funcționa decât în sensul unei victorii totale — atât pe câmpul de luptă, cât și în capitale — de tipul celei din Al Doilea Război Mondial, ceea ce este aproape exclus. Fie un armistițiu care ulterior să revină în zona negocierii — destul de greu de spus în ce formă — fie, ceea ce se dorește, un armistițiu și un tratat politic care urmează a fi negociat”, consideră Diaconescu.

Mediafax
