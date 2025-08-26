Cseke Attila spune că Nicușor Dan NU s-a dus la Guvern pe post de arbitru: Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune

Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat într-o intervenție la Antena3CNN că prezența lui Nicușor Dan la Guvern, înainte de coaliție, a nu fost una de președinte jucător. GÂNDUL.ro a scris că Nicușor Dan s-a dus cu propunerile de șef al SRI și SIE.

Ministrul UDMR consideră că „este bine că până la urmă, aceste două instituții importante ale statului român, președinția și Guvernul, trebuie să colaboreze, să conlucreze, trebuie să schimbe puncte de vedere cu președinții din coaliție și așa mai departe. Eu cred că nu e nimic de condamnat și rău aici”.

Întrebat dacă Nicușor Dan s-a dus pe postul de președinte jucător, de a-l controla pe premier, Cseke Attila a declarat că: „Domnul președinte Nicușor Dan nu cred că a venit cu asemenea gânduri, nici nu era o stare, cum să spun de dispută în sânul coaliției, încât trebuie să vină președintele țării să pună la punct niște lucruri, cum s-a mai întâmplat de-a lungul timpului. Nu suntem într-o asemenea coaliție, chiar dacă sunt dezbateri, discuții care sunt normale, sunt patru formațiuni cu patru programe electorale, cu statut propriu și așa mai departe”.

„Până la urmă este normal că fiecare partid își dorește, are o anumită provocare, anumit lucru pe care dorește să-l prevadă, de exemplu, în pachetul de măsuri, dar acestea se discută în mod civilizat în coaliție. Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune sau de a ajuta pe cineva. Dacă era această chestiune, probabil atunci simțea nevoia să vină în plenul coaliției. Dar nu știu că nu am vorbit cu domnul președinte, sunt supoziții pe care aș putea să le emit și nu ar fi corect”, a mai spus Ministrul.

