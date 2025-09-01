Cum comentează Ursula von Der Leyen sancțiunile europene asupra Rusiei

„Analiza noastră economică este foarte clară. Sancțiunile afectează enorm economia rusă”, spune șefa comisiei Europene, întrebată despre pachetele de sancțiuni aplicate Rusiei.
Ursula von der Leyen a explicat luni, aflată la Constanța, că efectele sancțiunilor au adus Rusia aproape de recesiune.
„Dacă ne uităm la dobândă, este la 20%. Dacă ne uităm la inflație, este la 10%. Am avut, de asemenea, cazul în care ministrul rus pentru dezvoltarea economică a afirmat că Rusia este pe calea recesiunii”, afirmă Ursula von der Leyen.
Economia de război suprasolicitată a Rusiei „ajunge la limite”, mai susține șefa comisiei Europene.
„Dar mai este un lucru mai interesant – când vorbim direct cu partenerii, spuneau că principala îngrijorare a rușilor este să se ridice sancțiunile. Deci aceste sancțiuni îi afectează”, încheie von der Leyen.
