Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat în cadrul unui podcast că impactul real al măsurilor anunțate este că ministerul său nu mai are nevoie de cele două miliarde de lei.

Ministrul a transmis că măsurile luate nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză.

Unele au caracter permenant, altele sunt provizorii. De exemplu, bursele studenților sunt măsuri provizorii, reorganizarea rețelei școlare, în fiecare an poți să modifici lucruri, a mai spus Daniel David în cadrul unui podcast.

Daniel David a recunoscut că multe dintre măsuri au fost luate în grabă.

„Neavând acei bani (2 miliarde de lei), trebuia să iei acele măsuri. Dacă nu era situație de criză, luai aceste măsuri? Unele puteau fi discutate, dar cele mai multe nu ar fi trebuit luate așa. Sunt de acord cu dvs. că procesul de comasare s-a făcut pe repede înainte! De ce s-a făcut pe repede înainte? Pentru că noi începem în luna septembrie”.

Întrebat despre impactul real în urma reformei tempor, David a răspuns că: „Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei și putem încheia anul”.