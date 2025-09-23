Una dintre primele decizii luate de Oana Țoiu în momentul preluării portofoliului de Externe a vizat-o pe fiica unui om influent din PSD. Astfel, ministrul a semnat rechemarea Tamilei Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, detașată agent consular la New York.

Totodată, tânăra a fost înlăturată imediat din minister, după o anchetă de presă.

Tamila Cristescu a fost victima reformării MAE

Teoretic, decizia a fost motivată prin reforma MAE în direcția profesionalizării numirilor în rețeaua diplomatică.

Astfel, Oana Țoiu a cerut imperios structurilor din MAE să facă o analiză fulger și să propună măsuri eficiente pentru reformarea instituției, așa cum prevede programul de guvernare asumat de USR, partid a cărui vicepreședinte este actualul ministru de Externe.

Ironia sorții. Tamila Cristescu și ”călăul” său au dat nas în nas la New York

Însă, finalul lunii septembrie a venit cu surprize. Postările de pe Instagram ale Tamilei Andreea Cristescu arată că tânăra s-a întâlnit cu cea care a înlăturat-o din funcție, la reuniunea ONU de gradul zero care are loc în această perioadă, la New York.

Mai precis, așa cum arată galeria foto, Tamila a fost prezentă în sală, la discursul președintelui american Donald Trump, simultan cu Oana Țoiu, cea care i-a întrerupt cariera diplomatică.

Întâlnire cu trimisul special al lui Trump pentru parteneriate globale

Tot la acest eveniment extrem de important pe agenda mondială și cea a fostei sale șefe, tânăra Tamila a avut o întâlnire cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli. Acesta a vizitat România în luna august, participând la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

”România şi Statele Unite ale Americii colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul nostru strategic, transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a scris premierul, într-o postare pe platforma X, despre întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale.

Așa cum arată poza de mai jos, postată tot pe contul de Instagram al fiicei social-democratului, Tamila Cristescu nu a ratat ocazia de a se poza alături de trimisul special al lui Donald Trump.

