Decizia anunțată de parlamentarul Silviu Vexler, după ce Nicușor Dan a sesizat CCR în privința legii extremismului

Deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), spune că va returna distincția Ordinul Național pentru Merit pe care a primit-o din partea Statului Român, având în vedere atitudinea și poziționarea publică a președintelui Nicușor Dan cu privire la sesizarea Curții Constituționale în privința legii de combatere și sancționare a extremismului.

„Mesajul care transpare din sesizarea domniei sale, adresată astăzi (nr. joi) Curții Constituționale a României, împotriva legii de combatere și sancționare a extremismului este unul de relativizare a pericolului prezentat tocmai de extremism. Efectul acțiunii Președintelui României în societate, direct sau indirect, va fi de încurajare a promovării în continuare a ideologiei legionare, a conducătorilor organizațiilor extremiste, inevitabil, a antisemitismului și a tuturor formelor de extremism”, afirmă deputatul Vexler, pe Facebook.

Parlamentarul a reamintit că joi Curtea Constituțională a României a respins, integral, în unanimitate, sesizarea de neconstituționalitate a Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură formulată de grupurile parlamentare ale Partidului S.O.S. România, Alianței pentru Unirea Românilor și Partidului Oamenilor Tineri și deputați neafiliați.

Silviu Vexler spune că sesizarea de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan este ‘aproape identică’ cu aceasta, ‘dar mult mai nocivă pentru întreaga societate’.

„Decizia CCR de respingere a precedentei sesizări este mai mult decât clară : ‘În esență, Curtea a constatat că adoptarea legii nu reprezintă o ingerință asupra libertății de exprimare, informare și învățătură întrucât în urma aplicării testului de proporționalitate, legea criticată își găsește justificarea raportat la exigențele indicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, sub aspectul scopului legitim și al măsurii adecvate și necesare într-o societate democratică, păstrând justul echilibru între interesele colective și cele individuale. () Totodată, dispozițiile legale criticate întrunesc cerințele de claritate, precizie și previzibilitate și nu contravin dreptului la viață intimă familială și privată, exigențelor libertății de exprimare’. Regret că printr-un astfel de gest al Șefului Statului sunt distruse, într-o bună măsură, toate eforturile făcute de Statul Român timp de peste 30 de ani. Eforturi la care am contribuit și eu”, a mai spus deputatul care reprezintă comunitatea evreiască.