Dronele rusești din Polonia. Ambasadorul Rusiei la București, chemat la raport la MAE

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9 spre 10 septembrie.

Ministerul a transmis că ambasadorului Rusiei i s-a comunicat poziția de condamnare fermă, de către România.

„Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României. Acest incident ilustrează încă o dată consecințele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europene”, se arată într-un comunicat al MAE.

Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare ale forțelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniței cu România.

”A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea națională și stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre și imperativul respectării suveranității și a dreptului internațional la gurile Dunării”, precizează MAE.

