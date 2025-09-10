Momentul în care una din dronele rusești a fost DOBORÂTĂ în Polonia a fost surprins de camere

Polonia a fost nevoită să doboare în această noapte mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, iar momentul în care una dintre acestea este distrusă a fost filmat.

Astfel, în spațiul public au apărut imagini în care se poate observa cum una dintre dronele rusești este interceptată și distrusă de sistemul de apărare. În contextul operațiunii, spațiul aerian de deasupra aeroporturilor din Rzeszów, Lublin, Varșovia și Modlin a fost închis timp de câteva ore.

Prim-ministrul Donald Tusk a convocat o ședință extraordinară de Guvern, subliniind că procedurile au funcționat „impecabil” și că amenințarea a fost neutralizată rapid. Președintele Karol Nawrocki și aliații NATO au fost informați imediat despre situație, transmite presa poloneză.

Au fost deja găsite resturi de la mai multe drone, inclusiv în provinciile Lublin și Łódź. În unele cazuri, acestea au căzut pe câmpuri și clădiri rezidențiale, provocând pagube, dar nimeni nu a fost rănit. Serviciile de informații caută restul de fragmente de drone și fac apel la oameni să anunțe imediat autoritățile în cazul în care identifică astfel de resturi.

Polonia a doborât mai multe drone rusești

Miercuri dimineață, Armata poloneză a anunțat că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO, așadar a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință dedicată analizării acestei crize de securitate națională.

Și în România este alertă, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN detectând un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, chiar lângă granița românească. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare, fiind transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN.

Sursa foto, video:X