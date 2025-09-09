Prima pagină » Știri » După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare”

După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare”

09 sept. 2025, 22:59, Știri
După ce Bolojan a scăpat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni seara, la TVR 1 că se are în vedere creșterea vârstei de pensionare, iar marți dimineața Executivul a venit cu precizări. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a reiterat, marți seara, într-o intervenție la B1 TV că răspunsul premierului a fost înțeles greșit. „În primul rând, și asta aș vrea să o clarific dintr-un bun început, la nivelul Guvernului, la nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Asta este o chestiune fără echivoc”.

„Nu există o intenție a premierului de a propune o asemenea majorare a vârstei standard de pensionare. Asta aș vrea să fie foarte clar și pe cât posibil, sper eu, să calmăm această îngrijorare care s-a născut dintr-un răspuns la o întrebare, pentru că ceea ce nu se redă este faptul că domnul Bolojan nu a venit cu această declarație din senin. A fost răspunsul la o întrebare pe care i-a pus-o doamna Alina Manolache de la TVR, în privința pachetului perspectivei, ca în pachetul 3 de reformă să continue această revizuire a pensiilor speciale și cu alte categorii în afară de magistrați”, a mai spus Dogioiu.

 

Purtătoarea de cuvânt a Executivului a mai completat că: „răspunsul poate că nu a fost suficient de amplu și poate că nu a punctat foarte bine, la ceea ce se referea, de fapt, domnul premier Ilie Bolojan”.

Declarațiile care au generat controverse au fost făcute luni seară, la TVR 1, unde șeful Guvernului a vorbit despre presiunile demografice asupra pieței muncii și sistemului de pensii.

”Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

Premierul a explicat că, în următorii ani, generații de 400.000-500.000 de români vor ieși la pensie, în timp de aproximativ 200.000 vor intra pe piața muncii.

“Practic, dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a explicat prim-ministrul.

sursa foto: Guvernul României

Citește și

MEDIU Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului
23:57
Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului
POLITICĂ Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
22:24
Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
SĂNĂTATE Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
22:05
Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
ACTUALITATE Dezvăluiri despre orașul natal al lui Nicușor Dan. Radu Miruță: Sunt munți de gunoaie în interiorul fabricii de pulberi de la Făgăraș
21:52
Dezvăluiri despre orașul natal al lui Nicușor Dan. Radu Miruță: Sunt munți de gunoaie în interiorul fabricii de pulberi de la Făgăraș
EXCLUSIV Un alt „succes” diplomatic al miniștrilor USR. Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu experții americani pe care Diana Buzoianu îi desființa acum un an: „Ultra-conservatori care încalcă drepturi”
21:44
Un alt „succes” diplomatic al miniștrilor USR. Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu experții americani pe care Diana Buzoianu îi desființa acum un an: „Ultra-conservatori care încalcă drepturi”
EDUCAȚIE Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli
19:30
Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! 'Când i-am văzut pe…
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Bani pentru moștenitori după un deces. Reguli succesiune în România. Documentul ce nu poate lipsi din dosar
Evz.ro
Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent. Cum poți reduce factura la energie
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
A fost inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric din Africa