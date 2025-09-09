După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni seara, la TVR 1 că se are în vedere creșterea vârstei de pensionare, iar marți dimineața Executivul a venit cu precizări. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a reiterat, marți seara, într-o intervenție la B1 TV că răspunsul premierului a fost înțeles greșit. „În primul rând, și asta aș vrea să o clarific dintr-un bun început, la nivelul Guvernului, la nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Asta este o chestiune fără echivoc”.

„Nu există o intenție a premierului de a propune o asemenea majorare a vârstei standard de pensionare. Asta aș vrea să fie foarte clar și pe cât posibil, sper eu, să calmăm această îngrijorare care s-a născut dintr-un răspuns la o întrebare, pentru că ceea ce nu se redă este faptul că domnul Bolojan nu a venit cu această declarație din senin. A fost răspunsul la o întrebare pe care i-a pus-o doamna Alina Manolache de la TVR, în privința pachetului perspectivei, ca în pachetul 3 de reformă să continue această revizuire a pensiilor speciale și cu alte categorii în afară de magistrați”, a mai spus Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului a mai completat că: „răspunsul poate că nu a fost suficient de amplu și poate că nu a punctat foarte bine, la ceea ce se referea, de fapt, domnul premier Ilie Bolojan”.

Declarațiile care au generat controverse au fost făcute luni seară, la TVR 1, unde șeful Guvernului a vorbit despre presiunile demografice asupra pieței muncii și sistemului de pensii.

”Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

Premierul a explicat că, în următorii ani, generații de 400.000-500.000 de români vor ieși la pensie, în timp de aproximativ 200.000 vor intra pe piața muncii.

“Practic, dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a explicat prim-ministrul.

sursa foto: Guvernul României