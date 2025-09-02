Prima pagină » Știri » După discuția cu președintele, Ilie Bolojan anunță că reduce posturile din administrația publică și locală. Cu cât?

Cristina Corpaci
02 sept. 2025, 20:18, Știri
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre discuțiile pe care le-a avut în cursul zilei cu președintele Nicușor Dan și spune că trebuie finalizat pachetul de reformare a administrației locale și centrale.

„Până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru, care va fi format în structura Guvernului, va analiza toate soluțiile, în așa fel încât să finalizăm și acest pachet, urmând ca efectul pe care îl obținem ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administrația publică locală, posturi efectiv ocupate, adică personal, și în paralel să lucrăm și pentru reducerea și calculul corect al posturilor în administrația centrală, unde și aici e loc de reduceri de personal’, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan a precizat că datele prezentate provin din raportările prefecților, pe baza informațiilor comunicate de primării și că pot exista erori în procesul de colectare.

„Dacă sunt erori, acestea nu se datorează Guvernului, ci modului în care s-a făcut raportarea. Prefecții au primit dispoziția să verifice și să corecteze datele”, a spus premierul.

El a explicat cum funcționează instrumentul online pus la dispoziție pentru vizualizarea distribuției reducerilor: o hartă a județelor arată simularea unei reduceri totale de 10% a personalului administrativ, procent calculat pe baza numărului maxim de angajați permis pe fiecare localitate, în funcție de populație.

În județele cu procente mari, precum Galați – 17%, multe localități au personal considerat supradimensionat.

