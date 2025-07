După trei morți si zeci de case dărâmate, primul reprezentant al Guvernului ajunge la inundații! ”Am așteptat să se stabilizeze zona de siguranță”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este primul reprezentant al Guvernului care merge la sinistrații din județul Suceava. Șefa mediului a declarat că nu a venit până acum pentru că a așteptat ca zona să fie în siguranță și nu și-a dorit să atragă atenția.

„Astăzi, înțeleg că nu mai există nici o persoană sinistrată, deci pentru acest lucru – felicitări pentru mobilizare. Înțeleg că lumea astăzi, fie locuiește la rude, la vecini, sau există și containerele care au fost puse la dispoziție de către Guvernul României. Guvernul României a luat zilele acestea o hotărâre în cadrul Consiliului Național de pentru Situații de Urgență, în care am alocat exact resursele și echipamentele de care, inclusiv de aici, din local, ni s-a spus că este nevoie de ele, vorbim de mâncare, haine, apă, containere. O să facem absolut tot ceea ce putem ca să ajutăm, evident, în local. Eu am vrut să vin într-un moment în care deja lucrurile erau în siguranță, pentru că nu mi-am dorit să atrag atenția sau să iau din resursele oamenilor în momente critice, în momentele în care oamenii chiar aveau nevoie să aibă tot, toată atenția îndreptată către a salva pe cei care erau în teritoriu. Suntem aici să ajutăm, am luat ce e necesar și nevoile care au venit din partea autorităților și din partea oamenilor. Le voi transmite mai departe”, a spus Diana Buzoianu, la Broșteni, județul Suceava.