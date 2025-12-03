Prima pagină » Știri » Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță

Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță

03 dec. 2025, 11:13, Știri
Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță

Eugen Teodorovici, candidatul independent la Primăria Capitalei, și-a anunțat retragerea din cursă și a precizat că îl va susține ”cu tot sufletul” pe prietenul său Daniel Băluță.

Daniel, mult succes! Ai tot sprijinul meu și încă o dată împreună o să vezi că și românii vor vedea, bucureștii vor vedea că lucrurile se vor întâmpla exact cum își doresc. Mult succes”, a afirmat Eugen Teodorovici, prezent la o acțiune a lui Daniel Băluță.

Teodorovici, fost ministru PSD, afirmă că va rămâne independent.

„Am fost și voi rămâne întotdeauna un independent. Dar, totuși, independența înseamnă și faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni personale, și că tot ceea ce trebuie să faci este doar pentru cetățenii. De asta, astăzi, prezența mea asta aici, motivul pentru care sunt aici, este acela de a mă alătura cu tot sufletul și toată experiența mea alături de Daniel Băluță, colegul meu, prietenul meu, de-atâția ani ne cunoaștem și am avut multe discuții vis-a-vis de, să zic așa, proiecte în trecut, banii pentru acestea și vreau să aduc alături de omul care are experiența, să zic, la nivel local, la firul ierbii, discuția, proiectele pentru oameni, experiența de a face lucrurile se întâmple, cu experiența mea la nivel național”, spune Eugen Teodorovici.

„Niciodată nu m-a auzit cineva că mă plâng de finanțare. Pentru că știința de a face bani pentru țară este o chestiune foarte importantă și am dovedit, prin măsurile luate de mine, că atât cetățeanul trebuie să fie respectat, cât și mediul de afaceri, fără de care nu se poate clădi o comunitate.  Și atunci, cele două elemente, experiența lui Daniel, de primar, care nu cred că poate ceva să se mai spună că nu face, face lucrurile se întâmple, cu experiența mea de la nivel național, putem, așa cum Daniel a spus foarte bine, trebuie să creăm acea echipă care să facă ceea ce bucureștenii așteaptă de foarte mult timp. Deci este o competiție pentru bucureșteni, pentru București, dar și pentru întreaga țară, îmi trebuie să spun acest lucru. Pentru că este o discuție, este o bătălie, este lumea nemulțumită în stradă”, menționează Eugen Teodorovici.

Recomandarea video

Citește și

Descinderi DIICOT în trei județe și două penitenciare. O avocată, implicată într-o rețea de trafic internațional de droguri
11:05
Descinderi DIICOT în trei județe și două penitenciare. O avocată, implicată într-o rețea de trafic internațional de droguri
Gândul de Vreme Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”
10:49
Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”
FLASH NEWS Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online
18:34, 01 Dec 2025
Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online
ULTIMA ORĂ Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României: „Nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR”
11:54, 01 Dec 2025
Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României: „Nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR”
EXCLUSIV Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
10:18, 01 Dec 2025
Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
UPDATE Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat. Nicușor Dan s-a fotografiat cu militarii
09:48, 01 Dec 2025
Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat. Nicușor Dan s-a fotografiat cu militarii
Mediafax
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit în corpul celor 53 de victime din Marea Britanie
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce lifturile au oglinzi?
EXTERNE Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este vizată într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene
11:22
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este vizată într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene
SĂNĂTATE Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic”
11:21
Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic”
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii
11:07
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii
FLASH NEWS Ministerul Energiei anunță când va fi repornită centrala OMV Petrom de la Brazi. Ce s-a decis în ședința de urgență
11:07
Ministerul Energiei anunță când va fi repornită centrala OMV Petrom de la Brazi. Ce s-a decis în ședința de urgență
SPORT Ioan Andone vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 17:30 în direct pe canalul de YouTube – ProSport
11:05
Ioan Andone vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 17:30 în direct pe canalul de YouTube – ProSport
FLASH NEWS Ajutor de urgență pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița. Un nou transport de apă potabilă din rezervele de stat
10:53
Ajutor de urgență pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița. Un nou transport de apă potabilă din rezervele de stat

Cele mai noi