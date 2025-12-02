Scandalos! Nicușor Dan joacă într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni. Președintele și candidatul USR îi atacă pe Baluță și Ciucu

Un clip video de mare încărcătură electorală, filmat în sediul Administrației Prezidențiale, îl prezintă pe președintele Nicușor Dan alături de europarlamentarul Vlad Voiculescu și de liderul USR, Cătălin Drulă, candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei. Președintele, conform atribuțiilor consituționale, are rol de mediator apolitic. În schimb, Nicușor Dan joacă un rol de afiș electoral pentru candidatul Cătălin Drulă, la Primăria Capitalei.

Gândul a scris și despre faptul că președintele Nicușor Dan a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă și l-a întrebat pe președinte despre implicarea în alegerile electorale, de partea unui candidat. Nicușor Dan a răspuns: „Care candidat și care țară?”

În videoclipul publicat recent pe Facebook, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei se „întreține” cu președintele Nicușor Dan. Cei doi vorbesc despre legalitatea construirii unui bloc între mormintele din cimitirul Bellu. Alături de ei este și Vlad Voiculescu, consilier onorific prezidențial. Filmarea a fost realizată la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni.

„Cătălin Drulă: Ați văzut blocul ăla dintre mormintele din Cimitirul Bellu? Nicușor Dan: Cred că dacă vrei să furi, îl descoperi într-o lună, dacă vrei să te opui, îți ia cam zece ani. Cătălin Drulă: Eu îmi aduceam aminte, în campania din 2020, când am fost împreună în campanie, că tocmai asta era ideea, că toate chestiunile astea o să se anuleze cumva în noul mandat. Și acum și Puz-urile de sector și toate nenorocirile astea urbanistice nu s-au putut anula până la capăt. Nicușor Dan: Imediat după preluarea mandatului a fost o înțelegere cu majoritatea și le-am suspendat. În hotărâre, am scris că, eu, primar, o să fac o analiză, în trei luni, să vedem dacă e ceva nelegal, am facut-o, am găsit 20 de motive de nelegalitate, m-am întors la consiliu și n-a mai fost majoritate”.

În continuare, în discuție intervine și Vlad Voiculescu care spune că PNL nu a vrut, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu.

„Vlad Voiculescu: Majoritatea era PNL + USR. USR a vrut, cine nu a vrut a fost PNL, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu. Nicușor Dan: Ce s-a întâmplat în București a fost că noi pe 7% cât spune legea acum că dă primarul general, cu mari eforturi am reușit să curățăm, iar la sectoare nenorocirile au continuat. Referndumul pe urbanism tocmai asta a fost: că oamenii n-au timp să vadă Priamrul general, primarii de sector, să fie o singură responsabilitate, dacă apar blocuri în cimitir, cum e cazul de față, să fie un singur responsabil, Primarul General”.

Astfel, cei trei au discutat despre problemele de urbanism din București și despre felul în care PNL București, inclusiv sub conducerea actualului candidat Ciprian Ciucu, nu l-ar fi sprijinit pe Nicușor Dan în mandatul său de primar general. Prin urmare, asocierea explicită cu un candidat și critica directă la adresa altuia, filmate în spațiile instituției prezidențiale, dau clipului un caracter electoral.

sursa foto: Mediafaxfoto

