Fotografia controversată care a invadat rețelele sociale. Liderii europeni par aliniați la ușa lui Trump. E fake sau nu?

O fotografie controversată a invadat rețelele sociale, la scurt timp după primirea liderilor europeni, alături de Volodimir Zelenski la Casa Albă. Marii lideri europeni și șeful NATO par aliniați la ușa lui Trump. Întrebarea este dacă imaginea e fake sau nu?

Practic, autorul imaginii de pe rețelele sociale induce ideea că după intrarea lui Zelenski la întâlnirea cu președintele Donald Trump, liderii europeni stau și așteaptă rânduiți la ușă. În realitatea, se poate observa că ținutele lor nu seamănă cu cele cu care au intrat la Casa Albă.

Concluzia: poza este un fals, însă metafora din spatele ei poate spune un adevăr dureros despre rolul pe care îl mai poate juca Europa în Ucraina fără susținerea Statelor Unite.