Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima oară la 53 de ani. „Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”

Gabriela Firea a primit vestea cea mai chiar în ziua sfântă de duminică. Fostul primar a devenit bunică pentru prima oară la vârsta de 53 de ani. Soția primului său fiu, Tudor, a adus pe lume o fetiță, care va primi numele de Emily-Victoria, așa cum a anunțat chiar politicianul pe pagina de Facebook.

Gabriela Firea i-a urat nepoatei sale pe rețeaua socială: „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea”.

Urările au curs și către părinții micuței, cărora le-a transmis binecuvântare.

„Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”, a mai scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea a fost căsătorită cu Răzvan Firea, alături de care are un fiu, Tudor. În anul 2010 bărbatul s-a stins din viață, iar la ceva timp aceasta și-a refăcut viața sentimentală și s-a căsătorit cu Florentin Pandele, alături de care are doi băieți.