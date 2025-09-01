Prima pagină » Știri » George Simion anunță că vor fi depuse cinci moțiuni de cenzură

George Simion anunță că vor fi depuse cinci moțiuni de cenzură

Cristina Corpaci
01 sept. 2025, 19:51, Știri
George Simion anunță că vor fi depuse cinci moțiuni de cenzură
Galerie Foto 3

George Simion anunță că Opoziția este gata să depună cinci moțiuni de cenzură, numărul proiectelor asumate de Guvernul Bolojan în plenul Parlamentului.

Vezi galeria foto
3 poze

Liderul AUR anunță că în mod normal ar trebui să fie intonat imnul la fiecare început de ședință.

„Conform regulamentului celor două Camere la începerea ședinței se intonează imnul național. Când țineți cinci ședințe, la care se vor depune cinci moțiuni de cenzură, trebuie să ascultăm de cinci ori imnul național dacă respectăm regulamentul”, a spus Simion.

AUR afișează mai multe mesaje împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan: „Reforma PSD-PNL-UDMR-USR = democrație + sărăcie”, „Corupția ucide” și „Statul umilit”.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Spectacol politic absurd în Parlament. Bolojan, 5 asumări, 5 ședinte, 5 discursuri, “că așa e procedura”

Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit sute de obiecte uimitor de luminoase în Univers
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 2 septembrie, de la ora 19.00, LIVE pe Gândul. Invitat: George Simion
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 2 septembrie, de la ora 19.00, LIVE pe Gândul. Invitat: George Simion
EXTERNE Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct
21:41
Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct
COMERȚ Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO
20:35
Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO
RELIGIE Calendar ortodox, 2 septembrie: Este PRĂZNUIT Sfântul Mucenic Mamant, care s-a născut într-o închisoare. De unde provine numele său
20:03
Calendar ortodox, 2 septembrie: Este PRĂZNUIT Sfântul Mucenic Mamant, care s-a născut într-o închisoare. De unde provine numele său
EXTERNE Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA
19:57
Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA
EXCLUSIV Reforma lui Daniel David a lăsat fără bani UNIVERSITATEA care l-a făcut rector. Anton Hadăr:”Domnul ministru nu ar fi trebuit să continue activitatea”
19:47
Reforma lui Daniel David a lăsat fără bani UNIVERSITATEA care l-a făcut rector. Anton Hadăr:”Domnul ministru nu ar fi trebuit să continue activitatea”