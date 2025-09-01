George Simion anunță că vor fi depuse cinci moțiuni de cenzură

George Simion anunță că Opoziția este gata să depună cinci moțiuni de cenzură, numărul proiectelor asumate de Guvernul Bolojan în plenul Parlamentului.

Liderul AUR anunță că în mod normal ar trebui să fie intonat imnul la fiecare început de ședință.

„Conform regulamentului celor două Camere la începerea ședinței se intonează imnul național. Când țineți cinci ședințe, la care se vor depune cinci moțiuni de cenzură, trebuie să ascultăm de cinci ori imnul național dacă respectăm regulamentul”, a spus Simion.

AUR afișează mai multe mesaje împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan: „Reforma PSD-PNL-UDMR-USR = democrație + sărăcie”, „Corupția ucide” și „Statul umilit”.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Spectacol politic absurd în Parlament. Bolojan, 5 asumări, 5 ședinte, 5 discursuri, “că așa e procedura”