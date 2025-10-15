George Simion RECUNOAȘTE că pune la cale suspendarea lui Nicușor Dan cu membri din toate partidele de la guvernare

„Cu siguranță dacă se întrunește o majoritate în Parlamentul României, noi tot testăm această majoritate de sunt supărați unii și alții”, a spus George Simion la Realitatea Plus, întrebat dacă are în plan suspendarea lui Nicușor Dan.

Liderul AUR a recunoscut că discută cu parlamentari din toate partidele pentru a-l da la o parte pe Nicușor Dan.

„Suntem în discuții cu toate partidele unde există oameni de bun simț și vreau să vă spun că în toate formațiunile politice există oameni de bun simț. Am avut discuții cu toate partidele și așa faci român cu român nu îți dai în cap, nu pui paie pe foc în acest război româno-român”, a mai spus Simion.

Fostul candidat de la prezidențiale a mai declarat că testează toate posibilitățile de a constitui o majoritate parlamentară.

George Simion a mai dezvăluit că primește mesaje inclusiv din partea diferitelor instituții.