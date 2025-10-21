Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia

Sorin Grindeanu a dezvăluit într-o intervenție la RTV că premierul Ilie Bolojan s-a ocupat de proiectul pensiilor speciale. „Dacă nu se face grupul de lucru și își mai asumă încă o dată în același mod într-un proiect asumat de dânsul și lucrat de dânsul, atunci Guvernul va trebui să plece acasă”, a spus președintele interimar al PSD.

Președintele PSD a declarat că „În primă fază, forma în care s-a lucrat sau cine a produs acest proiect de lege a fost produs exclusiv la cabinetul premierului Ilie Bolojan, inclusiv ministrul Justiției ulterior și ministrul Muncii au lucrat pe un draft venit de la cabinetul premierului”.

„Dacă vom continua pe aceeași linie și mai pică o dată legea la Curtea Constituțională, cred că acest Guvern trebuie să plece”, a spus Grindeanu.

Șeful social-democraților a declarat că partidul pe care îl conduce își dorește un singur lucru să facă reglementare în acest domeniu al pensiilor speciale ale magistraților și „lucru ăsta trebuie să ni-l dorim cu toții. Nu poți să faci acest lucru într-un război permanent cu justiția care în acest moment este în grevă”.

Președintele Camerei Deputaților a mai declarat că partidul său își dorește cât mai rapid o reformă a pensiilor speciale și că echitatea socială trebuie să primeze.