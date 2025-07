Grindeanu, atac fără precedent la Bolojan: „Asta e o acțiune de PR”/”Nu așa faci reforme”

Sorin Grindeanu vorbește despre măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan ca fiind acțiuni de PR și că nu se pot face reduceri de cheltuieli cu cei 80 de milioane de lei, sume alocate anual viceprimarilor.

„Am văzut o idee că la primăriile sub 1.500 de locuitori trebuie să reducem posturile de viceprimar. Asta e o acțiune de PR. Efortul financiar e de 80 de milioane anual. Și pe vremea lui Ceauseșcu exista viceprimar. Nu așa faci reforme. Există companii unde trebuie să fie reduceri, însă în această perioadă vedem numai măsuri de PR. Hai să ne uităm spre capital, să vedem cum taxăm”, a spus Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a mai declarat: „Vă asigur că PSD-ul este partener în tot ce înseamnă aceste reduceri de membrii în consilii de administrație, de indemnizații în consilii de administrație, de comasări de instituții care nu-și au rostul. Deci asta este o chestiune pe care n-o discutăm și care îmi doresc să fie în al doilea pachet. Și chiar îmi doresc că acest pachet, dacă conține doar această parte, să fie prin asumare”.

Reformele din administrația locală

Sorin Grindeanu, întrebat despre reformele din administrație locală a declarat că: „Eu am spus că nu pot să fiu de acord cu reducerea, cu eliminarea funcției de viceprimar. Nu putem fi de acord așa ceva”.

„Da, eu nu cred că cele 80 de milioane de euro, nici măcar de euro de lei, scuzați-mă, pe an, cât reprezintă costurile salariilor viceprimarilor, sub 1500 va readuce deficitul în cote normale. 80 de milioane de lei, cam atâta am calculat. Nu știu. S-ar putea să nu fie chiar numărul exact, dar nu așa reducem deficitul”, a mai punctat președintele interimar al PSD.