Grindeanu, atac la monosprânceana lui Bolojan: ”Să demonstrezi că poți guverna cu inima deschisă, nu cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni”

22 oct. 2025, 22:11, Știri
Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, l-a ironizat pe Ilie Bolojan, transmițând mesajul: „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni”.

Sorin Grindeanu a transmis în cadrul evenimentului de la Craiova cu referire la premierul Bolojan că: „Nu poți să vii să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistrați, să vină ministrul justiției, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care spune că trebuie să stai 30 de zile să primești avizul de la CSM și există această hârtie și adresă trimisă de Radu, și tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că așa ești tu învățat. Și te aștepți de la Curtea Constituțională să treacă peste aceste lucruri”.

Liderul social-democrat l-a acuzat pe premierul Bolojan că este mai degrabă preocupat de propria imagine, dar le-a promis colegilor săi că împreună cu ministrul Justiției vor face o nouă lege.

„Sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal și nu vrei să rezolvi această problemă? Și atunci noi am propus și ne vom ține de acest lucru. Noi am propus să facem rapid și o să facem, împreună cu Radu, cu care am vorbit aproape tot drumul venind încoace, nu e prezent azi, că înțeleg că e plecat la Strasbourg. O să venim rapid cu o propunere care, vă asigur de acest lucru, va readuce în parametri decenți toate aceste excese, fiindcă să știți că nu e normal să ieși la pensie la 48-49 de ani, nu e normal să ieși la pensie la 48 de ani cu pensie de 7, 8, 9, 10.000 de euro”, a mai spus Grindeanu.

La finalul, Sorin Grindeanu l-a ironizat pe premier spunând că: „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni”.

Mediafax
