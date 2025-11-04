Grindeanu: Bolojan e într-o zonă mediocră, undeva 6-7

Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 CNN, că relația sa cu premierul Ilie Bolojan în acest moment este într-o zonă de trecere, mediocră, notată cu 6-7, deși din exterior pare că cei doi sunt într-o relație deteriorată.

Președintele interimar al PSD a explicat subiectul tensiunilor din coaliție.

„Probabil că în ultimele săptămâni nu a existat consens în coaliție, au dus și la aceste breaking news-uri cum că e ceartă în coaliție. Este vorba de viziuni diferite”.

Întrebat despre relația cu Bolojan, Grindeanu a spus că nu este vorba despre prietenie.

„Nu a fost una de prietenie. Nu e niciun acum. E una de parteneri de șefi de partide în cadrul coaliției. Nu am avut relație de prietenie și nimeni nu a avut pretenții de așa ceva. … E într-o zonă de trecere, undeva în zonă mediocră. Nota 6-7″, a mai spus Grindeanu.

