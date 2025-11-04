Prima pagină » Știri » Sorin Grindeanu: În coaliție s-a propus să nu mai facem audieri în Parlament. Premierul trebuie să vină la audieri

Cristina Corpaci
04 nov. 2025, 20:14, Știri
Sorin Grindeanu a declarat, marți seara, că în coaliția de marți, a venit o propunere, fără să dezvăluie din partea cui, pentru a nu mai fi audieri în Parlament. Președintele interimar al PSD susține în continuare că premierul trebuie să vină în Parlament.

„A venit altcineva din coaliție, eu nu a dat niciodată informații din coaliție, să nu mai vină lumea în Parlament să nu mai facem audieri în parlament. Eu, de exemplu, când am fost ministru am fost chemat, m-au audiat. E o procedură corectă, nu știu de ce să fugim”, a spus Grindeanu la Antena 3 CNN. 

Cu privire la o viitoare audiere a premierului, Grindeanu a spus că a primit ieri adresa de la cabinetul prim-minstrului prin care l-a informat că nu poate veni la ora premierului.

„I-am transmis înapoi că aștept data. Da, trebuie să vina în Parlament. Nu mi-a transmis aceasta dată”, a spus Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a mai completat că: „Am arătat disponibilitatea către prim-ministrul și l-am lăsat să decidă pe domnia sa”. 

„Mi-aș fi dorit să vină el, am înțeles că nu a putut, că a fost din scurt, că a avut u program aranjat din timp, am arătat disponibilitatea Parlamentului la a găsi un calendar comun. Nu e nicio chestiune pe care să o citim într-o cheie politică. Românii au dreptul să afle”, a mai spus Grindeanu.

