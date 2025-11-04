Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni

Sorin Grindeanu a declarat că nu s-a luat nicio decizie în coaliție privind reducerea posturilor din administrația centrală și locală, respectiv concedierea a 13.000 de bugetari.

Președintele interimar al PSD a negat că în coaliția de marți s-au luat decizii cu privire la reforma din administrație în contextul în care se așteaptă date clare de la instituții. „M-au mirat știrile pe care le-am văzut la vreo jumătate de oră după ce am ieșit din coaliție. Noi am spus următorul lucrul și se spune acest lucru de vreo câteva săptămâni, dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să vorbim de administrație locală, în mod obligatoriu PSD nu va accepta să discutăm doar de administrație locală, fără să discutăm e reduceri în administrația centrală”, a spus Grindeanu.

„Ceea ce am văzut pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administrație. Nu e cazul, nu am discutat așa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Mi s-a părut de domeniul incredibilului. Cred că puteți clarifica zilele următoarea, sunați-i și pe colegii de la PNL, nu s-a luat nicio decizie legat de aceaste lucru în ședința coaliției de astăzi”, a mai declarat Grindeanu la Antena 3 CNN.

Președintele interimar al social-democraților spune că deciziile privind concedierile nu pot luate pe repede înainte.

„Există lucruri care mai trebuie clarificate pe administrația centrală, unde se așteaptă mențiuni pe unele ministere, acestea sunt lucruri care nu pot fi închise pe repede înainte și nu s-au închis”, a mai spus Grindeanu.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: