04 nov. 2025, 16:32, Știri politice
Coaliția a ajuns marți la consens pentru reforma administraţiei – cu eliminarea a 10% din posturile ocupate, potrivit unor surse politice. Vorbim de peste 13.000 de bugetari care vor fi disponibilizați. Proiectul ar urma să fie definitivat în această săptămână, iar săptămâna viitoare să intre deja în avizare la ministere. Practic să fie gata, în cazul în care Bolojan vrea să-și angajeze răspunderea pe acest proiect și să vină direct în Parlament cu el.

În ultimele săptămâni, coaliția extinsă a avut dificultăți în a pune pe hârtie o variantă comună. A existat varianta PSD, susținută vocal de primari și șefi de consilii județene, care cerea libertate locală: nu ne impuneți pe cine să dăm afară, lăsați-ne să facem economie de personal de cel puțin 10% la fondul de salarii, fie prin restructurare, fie prin comasare de servicii, fie prin blocarea unor posturi vacante. De cealaltă parte, formula promovată public de UDMR, a insistat pe cifre clare: zece la sută din posturile efectiv ocupate în administrație trebuie să dispară.

Reamintim că pachetul privind reforma administrației locale trebuia inițial inclus în pachetul 2. În ultimele luni, în ședințele coaliției, cele patru partide de guvernare nu s-au putut pune de acord asupra formei finale.

Pensiile magistraților, blocate din nou în Coaliție

Liderii coaliției încă nu au rezolvat problema cu pensiile magistraților, discuțiile din coaliție fiind complicate și liderii nu au reușit să ajungă la un acord.

Problema pensiilor speciale, jalon în PNRR, trebuie rezolvată până la finalul lunii noiembrie. În caz contrar, România va pierde peste 230 de milioane de euro.

Bolojan a declarat marți dimineață, după Biroul Politic al PNL, că „susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale”.

