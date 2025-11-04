Prima pagină » Știri » Grindeanu susține varianta de 300 de parlamentari și votul unimonimal

Grindeanu susține varianta de 300 de parlamentari și votul unimonimal

Cristina Corpaci
04 nov. 2025, 20:58, Știri
Grindeanu susține varianta de 300 de parlamentari și votul unimonimal

Sorin Grindeanu a declarat, la Antena 3 CNN, că susține varianta de 300 de parlamentari, însă nu cea a USR-ului care a trecut tacit în Senat, deoarece este eronată. 

Președintele Camerei Deputaților a declarat că în coaliție s-a căzut de acord că legea propusă de USR este greșită, și anume că fie 200 de senatori și 100 de deputați.

„E o inițiativă legislativă care a trecut tacit zilele acestea în Senat, proastă, făcută de doi parlamentari USR, care spunea că trebuie să avem 200 de senatori și 100 de deputați, în mod normal ar fi trebuit să fie exact invers. Toată lumea în coaliție a fost de acord că e proastă această lege, domnii de la USR au spus că nu pot să voteze împotrivă chiar dacă e proastă legea fiindcă e legea lor. Sunt jocuri politice pe care le-am văzut de multe ori”, a spus Grindeanu. 

Președintele interimar al PSD susține și varianta votului uninominal.

„Eu cred că trebuie să ținem cont de referendum și colegii mei. Am văzut că am fost comentat și pe acest lucru: de ce nu facem și uninominal? Uninominal până la capăt, cine e pe primul loc pe un colegiu, acela merge în Parlament”, a mai spus Grindeanu.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Proiectul cu 300 de parlamentari a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final

Viața bate filmul. Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună și-au scris greșit propriul proiect de lege de reducere la 300 a numărului de parlamentari. Cum s-au dublat senatorii, iar deputații ajung „rași” la 100, în inițiativa USR. Și Bolojan s-a „fofilat”

Citește și

ULTIMA ORĂ Grindeanu: Bolojan e într-o zonă mediocră, undeva 6-7
20:36
Grindeanu: Bolojan e într-o zonă mediocră, undeva 6-7
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: În coaliție s-a propus să nu mai facem audieri în Parlament. Premierul trebuie să vină la audieri
20:14
Sorin Grindeanu: În coaliție s-a propus să nu mai facem audieri în Parlament. Premierul trebuie să vină la audieri
GALERIE FOTO Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO
19:34
Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”
19:34
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”
EVENIMENT Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit”
13:32
Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit”
INFRASTRUCTURĂ S-a ÎNCHIS „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse. Cât durează restricțiile de circulație
11:03
S-a ÎNCHIS „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse. Cât durează restricțiile de circulație
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier atunci când nu dormim suficient
EXTERNE Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti
21:14
Zi de doliu la Roma în memoria românului care și-a pierdut viața, după prăbușirea parțială a Torre dei Conti
FINANCIAR Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie
21:06
Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie
FLASH NEWS Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice”
21:01
Anca Alexandrescu: „Mă preocupă traficul din București. O fi murit specialistul lui Nicușor, dar sunt și alții. Prima decizie va fi să interzic trotinetele electrice”
Minciuna über allem
21:00
Minciuna über allem
VIDEO Românii se ÎNGHESUIE în apartamente tot mai mici, deși legea este de partea lor. Ce dimensiuni minime ar trebui să aibă o garsonieră
20:57
Românii se ÎNGHESUIE în apartamente tot mai mici, deși legea este de partea lor. Ce dimensiuni minime ar trebui să aibă o garsonieră
TEHNOLOGIE iOS 26 distruge iPhone-urile. Utilizatorii se plâng că bateriile se descarcă mai repede, unele aplicații dispar și telefoanele se blochează mai des
20:52
iOS 26 distruge iPhone-urile. Utilizatorii se plâng că bateriile se descarcă mai repede, unele aplicații dispar și telefoanele se blochează mai des