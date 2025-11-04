Grindeanu susține varianta de 300 de parlamentari și votul unimonimal

Sorin Grindeanu a declarat, la Antena 3 CNN, că susține varianta de 300 de parlamentari, însă nu cea a USR-ului care a trecut tacit în Senat, deoarece este eronată.

Președintele Camerei Deputaților a declarat că în coaliție s-a căzut de acord că legea propusă de USR este greșită, și anume că fie 200 de senatori și 100 de deputați.

„E o inițiativă legislativă care a trecut tacit zilele acestea în Senat, proastă, făcută de doi parlamentari USR, care spunea că trebuie să avem 200 de senatori și 100 de deputați, în mod normal ar fi trebuit să fie exact invers. Toată lumea în coaliție a fost de acord că e proastă această lege, domnii de la USR au spus că nu pot să voteze împotrivă chiar dacă e proastă legea fiindcă e legea lor. Sunt jocuri politice pe care le-am văzut de multe ori”, a spus Grindeanu.

Președintele interimar al PSD susține și varianta votului uninominal.

„Eu cred că trebuie să ținem cont de referendum și colegii mei. Am văzut că am fost comentat și pe acest lucru: de ce nu facem și uninominal? Uninominal până la capăt, cine e pe primul loc pe un colegiu, acela merge în Parlament”, a mai spus Grindeanu.

