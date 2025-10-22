Grindeanu, un nou atac furibund la adresa lui Bolojan: Trebuie să lucrăm la statuia unora, în loc să rezolvăm probleme

Sorin Grindeanu a avut un nou atac furibund la adresa lui Ilie Bolojan, acuzând că prioritizarea „statuiei unora și altora” împiedică corectarea pensiilor speciale ale magistraților.

Grindeanu s-a întrebat la conferința de la Craiova dacă premierul „își dorește cu adevărat să îndrepte aceste nedreptăți, aceste injustiții sociale sau vrea să facă doar un joc de imagine, de orgoliu personal și nu vrea să rezolve această problemă”.

Președintele interimar al PSD s-a declarat revoltat că în loc să fie rezolvate problemele, trebuie să lucreze la statuia premierului.

„Dacă vrei să le îndrepți, aceste lucruri se fac și ascultând sistemul, și vorbind cu Ministrul Justiției, care da, în toate aceste săptămâni a trimis către Guvern observații de care nu s-a ținut cont. De ce? Pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora și a altora mai degrabă decât a rezolva anumite probleme.”, a mai spus Grindeanu.

La finalul intervenției de la Craiova, Grindeanu și-a asigurat colegii că va propune o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților.

„Și lucrul ăsta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunet și lumini pe care l-au pus la cale unii și alții”, a mai spus șeful PSD.

