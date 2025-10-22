Prima pagină » Știri politice » TOȚI știau de necesitatea avizului CSM, dar Ilie Bolojan nu a ținut cont. Inclusiv instituții ale statului i-au atras atenția premierului, dar a făcut ce a vrut. Reforma pensiilor magistraților nu avea cum să treacă de CCR. Gândul publică documentele care îl incriminează direct pe Bolojan

TOȚI știau de necesitatea avizului CSM, dar Ilie Bolojan nu a ținut cont. Inclusiv instituții ale statului i-au atras atenția premierului, dar a făcut ce a vrut. Reforma pensiilor magistraților nu avea cum să treacă de CCR. Gândul publică documentele care îl incriminează direct pe Bolojan

22 oct. 2025, 15:46, Știri politice
TOȚI știau de necesitatea avizului CSM, dar Ilie Bolojan nu a ținut cont. Inclusiv instituții ale statului i-au atras atenția premierului, dar a făcut ce a vrut. Reforma pensiilor magistraților nu avea cum să treacă de CCR. Gândul publică documentele care îl incriminează direct pe Bolojan
Galerie Foto 5

Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistratilor a stârnit vâlvă în coaliție și critici din parte întregii justiții și a mediului politic. În centrul controversei se află decizia premierului Ilie Bolojan de a merge înainte fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), obligatoriu conform legislației, deși actorii implicați au fost averizați încă din august de necesitatea lui.

Documente obținute de Gândul arată că atât Ministerul Muncii (condus de Petre Manole – PSD), cât și Ministerul Justiției  (condus de Radu Marinescu  – PSD), precum și premierul Bolojan și vicepremierul Cătălin Predoiu (PNL) erau conștienți de necesitatea obținerii avizului CSM.

Într-o notă transmisă de Ministerul Justiției către Ministerul Muncii pe 14 august și consultată de Gândul, se sublinia clar la punctul III că „este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Economic și Social” pentru proiectul privind pensiile magistraților.

Surse guvernamentale spun însă că Ilie Bolojan a decis să nu aștepte acest aviz, mergând mai departe cu proiectul, în ciuda tuturor semnalelor instituționale.

Vicepremierul Cătălin Predoiu, artizanul legii privind obligativitatea avizului CSM

Catalin Predoiu, viceprim-ministru si ministru al Afacerilor Interne, sustine o conferinta de presa comuna cu Magnus Brunner, comisarul european pentru Afaceri Interne si Migratie (nu se afla in imagine), la sediul MAI din Bucuresti, luni, 20 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Mai mult, Cătălin Predoiu, actualul vicepremier, este autorul Legii 305/2022, adoptată în noiembrie 2022, care stabilește explicit că avizul CSM este obligatoriu. La vremea respectivă Predoiu era Ministrul Justiției în cabinetul condus de Nicolae Ciucă.

Astfel, articolul 33, alin. (1) și (2) prevede că punctul de vedere al CSM „este obligatoriu” și că termenul de emitere a avizului este de 30 de zile de la sesizare.

„(1) În cazurile în care legea prevede avizul conform, aprobarea sau acordul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta este obligatoriu. Dacă legea prevede consultarea sau avizul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta nu este obligatoriu.

(2) În cazul în care legea nu prevede un termen pentru emiterea avizelor de către Consiliul Superior al Magistraturii, acestea se emit în termen de 30 de zile de la sesizare. Depăşirea de către Consiliul Superior al Magistraturii a termenului de emitere a avizului nu afectează valabilitatea actului”.

Critici în lanț de la Consiliul Legislativ, CSM și ÎCCJ

Lipsa avizului CSM a fost imediat semnalată în avizul negativ al Consiliului Legislativ. Instituția condusă de Florin Iordache a criticat faptul că proiectul a fost elaborat fără avizul CSM, fără studii sau evaluări prealabile și fără o estimare a impactului financiar asupra bugetului de stat.

Totodată, Consiliul Legislativ a atras atenția că Parlamentul a fost ocolit, având în vedere procedura angajarii răspunderii Guvernului.

Și CSM a reacționat. A acuzat Guvernul că inițiativa „afectează grav independența justiției” și „încalcă deciziile obligatorii ale Curții Constituționale și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene”.

Instituția a mai spus că proiectul reflectă „o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească” și că atitudinea Guvernului „contravine principiului constituțional al separației și echilibrului puterilor”.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis la rândul său un comunicat dur, arătând că dezbaterile legate de pensiile magistraților semnalează „un regres semnificativ” în statutul acestora. Potrivit instanței supreme, tema salarizării și a pensiilor este adusă în mod repetat în spațiul public de puterea executivă, prezentată drept „privilegiu”.

„A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea așa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor. În realitate, nu se taie un beneficiu, se taie din independența justiției, din echilibrul democrației”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Practic, toți actorii instituționali implicați în reforma pensiilor magistraților – ministere, premier, vicepremier, Consiliul Legislativ (CL), CSM și ÎCCJ – au semnalat încă din august că avizul CSM era indispensabil. Totuși, Bolojan a decis să ignore aceste avertismente, iar efectele s-au văzut în decizia de luni a CCR. Proiectul a fost respins cu 5 la 4 de Curte, iar tensiunile din coaliție au atins cote alarmante.

Foto colaj: Medaifax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion
14:58
Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Imagini din avion
EXCLUSIV Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
14:03
Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”
SĂNĂTATE E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video
13:46
E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video
ULTIMA ORĂ În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea
13:38
În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea
VIDEO Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției „Zorro”: „Am primit o doză mare de ORGOLIU și transmisiuni live”
13:28
Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției „Zorro”: „Am primit o doză mare de ORGOLIU și transmisiuni live”
EXCLUSIV Olimpicul Nicuşor Dan a greşit calculele. Preşedintele matematician crede că 65+15=70
13:07
Olimpicul Nicuşor Dan a greşit calculele. Preşedintele matematician crede că 65+15=70
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”: Rusia profită de ezitările Washingtonului. Ce a blocat summitul Trump-Putin
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
O femeie a fost lovită mortal de o mașină, în Teleorman. Nu a mai avut nicio șansă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Cum poți verifica online vechimea în muncă și contribuțiile la pensie. Tot ce trebuie să știi pentru a evita erorile din evidențele CNPP
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă atunci când combini alcool cu Ozempic? Medicii sunt fascinați!
JOBURI Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
16:39
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
APĂRARE După doi ani în care au căzut bucăți de drone rusești în România, ministrul Moșteanu promite: „Cu siguranță vom doborî dronele”
16:31
După doi ani în care au căzut bucăți de drone rusești în România, ministrul Moșteanu promite: „Cu siguranță vom doborî dronele”
ALERTĂ Alertă la Belgrad. Focuri de armă în fața Parlamentului. Un trecător a fost rănit
16:07
Alertă la Belgrad. Focuri de armă în fața Parlamentului. Un trecător a fost rănit
ULTIMA ORĂ Putin își umflă mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe „pacea” din Ucraina a rămas în aer. Testează cele mai noi rachete balistice
16:02
Putin își umflă mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe „pacea” din Ucraina a rămas în aer. Testează cele mai noi rachete balistice
VIDEO Summitul de la Budapesta anulat. De ce se grăbește Donald Trump, iar Vladimir Putin NU. Ștefan Popescu: „Există o diplomație de culise”
15:56
Summitul de la Budapesta anulat. De ce se grăbește Donald Trump, iar Vladimir Putin NU. Ștefan Popescu: „Există o diplomație de culise”
VIDEO Grindeanu susține că legea pensiilor magistraților era PIERDUTĂ din start și îl pune la zid pe Bolojan: „Să plece acasă”
15:54
Grindeanu susține că legea pensiilor magistraților era PIERDUTĂ din start și îl pune la zid pe Bolojan: „Să plece acasă”