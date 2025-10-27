Hunor dezvăluie cum Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat: a trimis “informal” la CCR proiectul pensiilor magistraților

Kelemen Hunor, unul dintre liderii coaliției, a dezvăluit într-o intervenție la Digi 24, că Guvernul Bolojan a încălcat separația puterilor în stat și anume a trimis “informal” la CCR proiectul de lege pe pensiile magistraților înainte de a fi adoptat. În astfel de variantă, vorbim despre imixtiunea Executivului în activitatea CCR și de încălcare a principiului separației puterilor în stat.

”În momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliţiei şi după aceea a fost pe agenda Guvernului şi a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern, cu creşterea vârstei de pensionare, mă rog, vechimea la 35 de ani, 70 la sută din venitul net pensia şi perioada de tranziţie de 10 ani. Într-adevăr, a existat o discuţie să fie de 15 ani, dar guvernul, în primul proiect care a fost trimis la Curte în mod informal pentru analiză, a pus 10 ani. Şi la consultările cu magistraţii a fost tot 10 ani. În Parlament nimeni n-a avut amendament de 15 ani la perioada de tranziţie. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională”, a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale prevede interdicția pentru judecătorii CCR de a acorda consultanță Guvernului sau oricărei alte autorități în chestiuni aflate în competența Curții.

Curtea Constituţională a admis, în 20 octombrie, obiecţia de neconstituţionalitate a ICCJ faţă de Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creşterea vârsta de pensionare a acestora, a anunţat instituţia.

