Impozitul va crește cu 70%. Ilie Bolojan: Ani de zile nu am ajustat în multe localități impozitele locale cu rata inflației

Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena1 că bugetele locale nu mai pot fi asigurate cu bani de la Guvern, de aceea s-a ajuns la decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale.

„Eu voi fi corect întotdeauna cu cetățenii țării noastre în acești ani prin programe guvernamentale. Au fost alocate sume importante pentru dezvoltarea localităților din țara noastră. De asemenea, prin fonduri europene s-au asfaltat drumuri sau s-au izolat termic apartamentele de la blocuri și așa mai departe în condițiile în care aceste lucruri trebuie continuate pentru a ridica condițiile de infrastructură în toată România”, a spus Bolojan.

„Ele nu mai pot fi asigurate doar de către Guvern, prin urmare este nevoie și de către o cofinanțare din partea autorităților locale, iar impozitul pe proprietate este un impozit care se încasează de la autoritățile locale”, a spus Bolojan.

Premierul a mai declarat că „ani de zile nu am ajustat în multe localități impozitele locale cu rata inflației nu le-am explicat cetățenilor că acești bani ar trebui să meargă nu doar pentru salariile angajaților la primării ,ci și pentru investiții pe care ei să le folosească”.

De când se aplică

Premierul a declarat că „pentru a crea condiții de dezvoltare și în anii următori este nevoie să aducem aceste impozite pe de o parte la un nivel care să se raporteze la valoarea de piață a imobilului și de asemenea la un nivel care se asigură o finanțare valoare de piață”.

„Nu se întâmplă de anul acesta, pentru că există o întârziere destul de mare la sistemul inventarierea tranzacțiilor care au fost făcute în ultimii ani de zile să știe care este valoarea apropiată de cea de piață de exemplu de pe teritoriul administrativ. Acest lucru se va face într-un an de zile aproximativ, iar astăzi ceea ce își propune Gvernul împreună cu autoritățile locale este să facem câteva modificări la actualul sistem de impozitare”, a mai spus Bolojan.

sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax