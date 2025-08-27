Ionuț Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat într-o intervenție la Digi 24, că pentru a nu exista riscul să pice la CCR, Guvernul își va asuma răspunderea pe cinci pachete separate.

Un precedent a existat pe vremea lui Boc

Ionuț Moșteanu a detaliat că s-a decis „împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a spus Ionuţ Moşteanu, la Digi24.

Ministrul Apărării a precizat că, la analiza pe care au făcut-o până acum, aceste pachete ar trebui să stea în picioare şi să nu existe riscul de a pica la CCR.