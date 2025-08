Ionuț Vulpescu: A fost greu când l-am ținut de mână ultima oară, în urmă cu ceva vreme/ Drum bun, Domnule Președinte!

„Sunt fericit că i-am spus, înainte ca marele epilog să înceapă, cât de mult l-am prețuit și cât a însemnat pentru mine. I-am spus de multe ori în timpul vieții, când oamenii arareori își mărturisesc recunoștința și lasă lucrurile să curgă, ce îi datorez ca individ, ca om politic, ca prieten mai tânăr. Sunt fericit și pentru că i-am spus cum ceva esențial din ce a construit va merge mai departe, el mulțumindu-mi că am rămas același Ionuț Vulpescu, cel care a lucrat pentru Ion Iliescu de când se știe, și o va face cât va trăi. Am văzut un Marc Aurelius în viață și în amurgul ei, și tot ce pot să vă spun e că nu am cunoscut un om mai demn înaintea istoriei, cu tot ce are mai viu și cu tot ce stă să părăsească lumea asta. Pentru mine și pentru mulți care l-au iubit, va fi întotdeauna „Președintele”, a spus Vulpescu.