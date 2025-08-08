Kelemen Hunor, REACȚIE furibundă după decizia de modificare a pensiilor private: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii

Kelemen Hunor, președinte al UDMR, s-a declarat revoltat de decizia anunțată în Guvern de modificare a pensiilor private, anunțând că în cadrul Coaliției nu au existat discuții. „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”, a transmis ferm șeful UDMR.

„Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință”, mai spune Kelemen Hunor despre drepturile pensiei private.

Mai mult, președintele UDMR atrage atenția că partidul său nu este de acord cu asemenea măsură.

„În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, mai menționează Kelemen Hunor.

Guvernul a amânat adoptarea proiectului de lege privind plata banilor din pensiile private, care prevedea că beneficiarii nu mai pot retrage integral suma acumulată la pensionare, ci doar o sumă maximă de 25%, iar restul eșalonat.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: