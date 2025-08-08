Guvernul e cu ochii pe pensiile private/Victor Ponta: „Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați este o aberație”

Modificările pe care actualul guvern intenționează să le facă în legea pensiilor private, din Pilonul 2, sunt considerate „aberație” de fostul premier al României, Victor Ponta, în timp ce președintele Nicușor Dan „analizează situația”.

Guvernanții s-au gândit să ia și din pensiile private ale românilor, din Pilonul 2. În tot acest timp, în care 99% dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan ca Președinte sunt jefuiți”, acesta încă „analizează” situația”, spune deputatul Victor Ponta.

„Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați, proveniți exclusiv din munca și contribuțiile cotizanților, este o aberație care definește perfect haosul în care am ajuns. Sunt convins că 99% dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan ca Președinte sunt cotizanți la Pilonul 2 și văd cum sunt jefuiți, în timp ce Președintele lor „analizează” situația. Procesele în instanță vor da, bineînțeles, dreptate oamenilor! Dar până atunci?”.

Victor Ponta a mai scris, pe pagina sa de Facebook, că guvernanții au pus ochii pe ele, deși aceste pensii nu au „nicio legătură cu pensiile speciale, cu beneficii din trecut și nici cu Bugetul de Stat”.

„Pilonul 2 de pensii aparține în totalitate oamenilor tineri și activi, care au început să cotizeze începând cu anul aderării României la Uniunea Europeană. Nu are nicio legătură cu pensiile speciale, cu beneficii din trecut, sinecuri sau pomeni electorale; și nici cu Bugetul de Stat!”, a mai scris Ponta.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare

Guvernul analizează vineri proiectul de lege al pensiilor private. Propunerile vizează opțiunea de retragere programată a banilor