Mamele din categorii defavorizate primesc tichete sociale electronice pentru nou-născuţi de 2000 de lei

Mamele din categorii defavorizate vor primi tichete sociale electronice pentru nou-născuţi. Măsura a fost prelungită cu votul în unanimitate al deputaților. Este vorba despre tichetul de 2.000 de lei care se primește la nașterea copilului.

Potrivit Camerei Deputaților a fost adoptat cu 292 de voturi pentru, în unanimitate, „proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi”.

Ce se poate cumpăra cu tichetele?

Cu tichetul electronic în valoare de 2000 de lei se pot achiziționa produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii nou-născutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentaţie pentru nou-născut, articole sanitare şi medicale pentru cuplul mamă -nou-născut.

Cine poate beneficia de aceste tichete?

Mamele care se regăsesc într-una dintre următoarele situații:

beneficiază de venitul minim de incluziune;

au dizabilități;

se află temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, ale violenței domestice, care se află în situații deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situații de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale);

nu dețin acte de identitate;

sunt minore;

sunt cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat

Cum se acordă voucherele?

Primăriile întocmesc listele de beneficiari, pe care le trimit apoi pentru a fi centralizate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Ulterior, primăriile înmânează beneficiarilor tichetele.

„Măsura de sprijin material acordat prin tichetul social pe suport electronic pentru nou-născut poate fi utilizată în termen de maximum şase luni de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic”, potrivit proiectului.

