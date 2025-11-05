Mamele din categorii defavorizate primesc tichete sociale electronice pentru nou-născuţi de 2000 de lei

Mamele din categorii defavorizate vor primi tichete sociale electronice pentru nou-născuţi. Măsura a fost prelungită cu votul în unanimitate al deputaților. Este vorba despre tichetul de 2.000 de lei care se primește la nașterea copilului.
Potrivit Camerei Deputaților a fost adoptat cu 292 de voturi pentru, în unanimitate, „proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi”.
Cu tichetul electronic în valoare de 2000 de lei se pot achiziționa produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii nou-născutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentaţie pentru nou-născut, articole sanitare şi medicale pentru cuplul mamă -nou-născut.
Mamele care se regăsesc într-una dintre următoarele situații:
Primăriile întocmesc listele de beneficiari, pe care le trimit apoi pentru a fi centralizate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Ulterior, primăriile înmânează beneficiarilor tichetele.
„Măsura de sprijin material acordat prin tichetul social pe suport electronic pentru nou-născut poate fi utilizată în termen de maximum şase luni de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic”, potrivit proiectului.
