Prima pagină » Știri » Mamele din categorii defavorizate primesc tichete sociale electronice pentru nou-născuţi de 2000 de lei

Mamele din categorii defavorizate primesc tichete sociale electronice pentru nou-născuţi de 2000 de lei

05 nov. 2025, 12:54, Știri
Mamele din categorii defavorizate primesc tichete sociale electronice pentru nou-născuţi de 2000 de lei

Mamele din categorii defavorizate vor primi tichete sociale electronice pentru nou-născuţi. Măsura a fost prelungită cu votul în unanimitate al deputaților. Este vorba despre tichetul de 2.000 de lei care se primește la nașterea copilului. 

Potrivit Camerei Deputaților a fost adoptat cu 292 de voturi pentru, în unanimitate, „proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi”.

Ce se poate cumpăra cu tichetele?

Cu tichetul electronic în valoare de 2000 de lei se pot achiziționa produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii nou-născutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentaţie pentru nou-născut, articole sanitare şi medicale pentru cuplul mamă -nou-născut.

Cine poate beneficia de aceste tichete?

Mamele care se regăsesc într-una dintre următoarele situații:

  • beneficiază de venitul minim de incluziune;
  • au dizabilități;
  • se află temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, ale violenței domestice, care se află în situații deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situații de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale);
  • nu dețin acte de identitate;
  • sunt minore;
  • sunt cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat

Cum se acordă voucherele?

Primăriile întocmesc listele de beneficiari, pe care le trimit apoi pentru a fi centralizate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Ulterior, primăriile înmânează beneficiarilor tichetele.

„Măsura de sprijin material acordat prin tichetul social pe suport electronic pentru nou-născut poate fi utilizată în termen de maximum şase luni de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic”, potrivit proiectului.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE dacă firma la care ai lucrat nu ți-a plătit contribuțiile. Pașii legali pe care îi poți urma

Citește și

LEGE Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
13:07
Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
Gândul de Vreme Cum va fi vremea azi. ANM anunță, pentru Gândul, că își face apariția și burnița. Unde va ploua mocănește și ce-i așteaptă pe bucureșteni
09:30
Cum va fi vremea azi. ANM anunță, pentru Gândul, că își face apariția și burnița. Unde va ploua mocănește și ce-i așteaptă pe bucureșteni
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni
21:17
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni
CONTROVERSĂ Sorin Grindeanu: În coaliție s-a propus să nu mai facem audieri în Parlament. Premierul trebuie să vină la audieri
20:14
Sorin Grindeanu: În coaliție s-a propus să nu mai facem audieri în Parlament. Premierul trebuie să vină la audieri
GALERIE FOTO Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO
19:34
Bolojan a discutat cu amiralul Vandier, despre prioritățile României în cadrul NATO
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”
19:34
Nicușor Dan a impregnat „ritmul de melc” și Administrației Prezidențiale. La o lună de la numirea consilierilor, site-ul nu este actualizat: nume fără fotografii sau descrieri. În lipsa informațiilor de pe site-ul Președinției, Gândul prezintă fotografiile și experiența consilierilor „lipsă”
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Cum să faci paste perfecte de fiecare dată? Trucul simplu confirmat științific!
EXTERNE Au dat lovitura peste noapte. Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei
13:37
Au dat lovitura peste noapte. Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei
LIVE Prima vizită în România a secretarului general al NATO după retragerea trupelor americane. Mark Rutte a fost primit la Cotroceni de Nicușor Dan
13:31
Prima vizită în România a secretarului general al NATO după retragerea trupelor americane. Mark Rutte a fost primit la Cotroceni de Nicușor Dan
EXTERNE Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul
13:28
Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul
EXTERNE Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare”
13:18
Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare”
EXTERNE Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat
13:13
Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat
INFRASTRUCTURĂ Daniel Băluță îl somează pe Bolojan să achite facturile restante pentru Planșeul Unirii. Șantierul este în pericol
13:01
Daniel Băluță îl somează pe Bolojan să achite facturile restante pentru Planșeul Unirii. Șantierul este în pericol