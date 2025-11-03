Prima pagină » Social » Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE dacă firma la care ai lucrat nu ți-a plătit contribuțiile. Pașii legali pe care îi poți urma

Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE dacă firma la care ai lucrat nu ți-a plătit contribuțiile. Pașii legali pe care îi poți urma

Mihai Tănase
03 nov. 2025, 08:25, Social
Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE dacă firma la care ai lucrat nu ți-a plătit contribuțiile. Pașii legali pe care îi poți urma

Într-o perioadă complicată unde inflația a topit practic orice majorare a pensiilor, tot mai mulți români descoperă abia în momentul pensionării, că angajatorii le-au reținut contribuțiile sociale fără să le vireze statului. Iată care sunt pașii prin care salariații își pot repara vechimea și drepturile la pensie.

Casele de pensii din toată țara sunt asaltate de români care își verifică drepturile de pensionare sau încearcă să completeze stagiile lipsă de cotizare, după ce au constatat că angajatorii le-au reținut contribuțiile, dar nu le-au virat statului. Pentru a obține pensie, este necesară îndeplinirea a două condiții: vârsta minimă și stagiul complet de contributivitate.

În prezent, bărbații se pot pensiona la 65 de ani, dacă au un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, iar femeile la 62 de ani și 5 luni, cu un stagiu de 33 de ani și 2 luni. Pentru pensia anticipată, este necesar un stagiu de cel puțin 40 de ani, fără penalizări.

Totuși, numeroși români descoperă că le lipsesc ani întregi din vechime, deși știu că angajatorii le-au reținut contribuțiile înainte de 2018.

Cristina Georgeta Vintilă, expert în HR, a explicat pentru „Adevărul” că, până în 2018, contribuțiile obligatorii precum CAS și CASS erau datorate de salariat, dar reținute și virate de angajator.

„Practic, angajatorul era intermediar: oprea sumele din salariile brute și trebuia să le vireze statului până la data de 25 a lunii următoare. În lipsa unui sistem digital de urmărire, verificarea reală a virării contribuțiilor era dificilă. Declarațiile se depuneau pe suport fizic, iar instituțiile nu aveau baze de date interconectate. Astfel, unele firme rețineau contribuțiile, dar nu le mai achitau către buget, acumulând datorii care se descopereau uneori abia la controale ulterioare sau la momentul pensionării angajaților.”, a spus experta în HR.

Vintilă a amintit că, înainte de Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, reținerea și neplata contribuțiilor nu erau clar încadrate ca faptă penală.

„Situația a fost agravată de faptul că, înainte de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, reținerea și neplata contribuțiilor nu erau încadrate clar ca faptă penală. Ulterior, art. 6 al legii a stabilit explicit că reținerea și nevirarea contribuțiilor în termen de 60 de zile constituie infracțiune, pedepsită cu închisoare”, a explicat Vintilă.

După reforma fiscală din 2018, contribuțiile au trecut „pe angajat”, iar sistemele digitale precum Declarația 112, SAF-T, e-Factura și e-Transport au făcut trasabilitatea completă.

„Astăzi, orice neconcordanță între D112 și plățile efective se semnalează automat prin interconectarea ANAF cu Trezoreria, iar salariații își pot verifica stagiile de cotizare în timp real prin contul online CNPP. În concluzie, ceea ce odinioară era greu de urmărit din cauza birocrației și lipsei digitalizării a devenit acum un proces automatizat, controlat și aproape imposibil de eludat. Evoluția legislativă a transformat obligația morală a angajatorului într-una verificabilă tehnologic, oferind protecție reală salariatului”, a mai spus experta.

Potrivit articolului 110 (3) din Codul de procedură fiscală, dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în 10 ani dacă acestea rezultă din fapte penale. Articolul 175 (4) prevede că aceste dispoziții se aplică și contribuțiilor sociale.

Astfel, statul poate recupera datoriile rezultate din neplata contribuțiilor chiar și după un deceniu.

Ce pot face salariații care descoperă lipsuri în vechime

În cazul în care contați că  angajatorul ți-a a achitat contribuțiile la pensie pentru care știi că ți s-au reținut sumele, iată ce care sunt pașii legali pe care poți să-i urmezi.

Prima dată depune documentele la CNPP și prezentă contractele de muncă și alte dovezi pentru stabilirea stagiului de cotizare. Apoi, verifică contribuțiile sociale. Indicat este să soliciți un extras de cont de la CNPP sau să verifici online dacă perioadele lipsă sunt recunoscute.

Dacă există dovezi clare că angajatorul a reținut contribuțiile fără a le plăti, depune o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul în care firma își are sediul.

Dacă problema nu se rezolvă administrativ, poți solicita în justiție constatarea raportului de muncă și obligarea angajatorului la plata contribuțiilor restante.

Citește și

Gândul de Vreme Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
09:30
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
JUSTIȚIE Patroana unui post TV local, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe
20:03
Patroana unui post TV local, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe
INEDIT Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey
18:34
Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey
ALERTĂ Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
17:58
Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
Mediafax
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
Digi24
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Donald Trump nu va furniza, momentan, rachete Tomahawk Ucrainei
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cercetătorii susțin că au găsit dovada absolută că nu trăim într-o simulare
VIDEO Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână
10:36
Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână
VIDEO Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
10:29
Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
EXTERNE Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
10:14
Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
TURISM MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
10:13
MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
EDUCAȚIE Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
10:04
Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
ULTIMA ORĂ Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul
10:01
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul