Tichete pentru creșă în valoarea de 710 lei de la Ministerul Muncii. Care sunt condițiile pentru a primi banii

Tichetele de creșă reprezintă bilete acordate în fiecare lună angajaților, ele au ca scop acoperirea parțială sau integrală a taxelor de creșă sau a serviciilor de educație timpurie antepreșcolară. Ele sunt disponibile doar în format electronic, pot fi utilizate exclusiv pentru achitarea taxelor la creșa copilului, din octombrie 2025, plafonul de acordare al acestora este de 710 lei lunar.

În aceste vremuri pline de tăieri ale banilor pentru mame, concedieri din sistemul de stat, Guvernul s-a gândit la o variantă care să ajute familiile în aceste vremuri tulburi.

Guvernul ajută familiile cu tichete de creșă

Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul de Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al lui 2025.

Valoarea nominală a unui tichet de creșă se stabilește pe baza indicelui inflației, cu perioada de referință ianuarie 2019, luna în care Legea nr. 165/2018 a intrat în vigoare. Semestrul este constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna februarie 2019;

Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă la data intrării în vigoare a legii este de maximum 450 lei. Valoarea nominală actuală a tichetului de creşă, valabilă pentru semestrul I 2025 stabilită potrivit legii este de 670 lei.

Odată ce se întorc din concediul de creștere, angajații pot primi tichete de creșă. „Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap”, potrivit Legii nr. 165/2018, actul care tratează toate tipurile de bilete de valoare pe care angajatorii le pot oferi.

Unde pot fi utilizate aceste tichete

Tichetele se pot folosi la creșe pentru plata serviciilor oferite de entități asimilate acestora, mai exact, unități de educație timpurie antepreșcolară, publice sau private, organizate în condițiile legii sau bone care își exercită profesia.

Tichete creşă 2025. Perspectiva fiscală a acordării acestor bonuri: