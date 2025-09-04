Prima pagină » Știri » Manole: Trebuie să încurajăm și să ajutăm mediul privat să aibă mai mulți angajați

04 sept. 2025, 23:48, Știri
Florin Manole a declarat cu privire la mediul privat că trebuie încurajat pentru a avea cât mai mulți angajați. Ministrul Muncii a mai declarat într-o intervenție la Antena 3CNN că „nu există pădure fără uscături”, în contextul în care ar urma să fie redus aparatul bugetar cu câteva zeci de procente, cauzat și de faptul că în unele instituții sunt șefi cu salarii de nabab. 

Florin Manole a explicat că depinde și munca pe care o depune fiecare angajat, dând exemplul unui medic de la ATI de la Floreasca care „duce greu mai mult decât mine pe vremea când lucram ca student la un butic.”

„Un profesor universitar care pregătește la automatică și calculatoare, generații de oameni care se duc după aia dincolo la privat. Și foarte bine că se întâmplă asta și produc bunăstare pentru România în sistemul în industria IT adevărat e un om care face. … Da, avem mai mulți angajați la privat, e bine că e așa mult mai mulți. Trebuie să încurajăm mediul privat și trebuie să ajutăm mediul privat să aibă mai mulți angajați”, a spus Manole.

Ministrul Muncii a mai spus că este nevoie de un ANOFM care să livreze mai multe beneficii pentru angajatori.

„De exemplu, pentru că avem o hotărâre de guvern dată chiar astăzi. Să fie stimulați să introducă în circuitul economic în piața muncii și oameni cu foarte puține șanse, de exemplu, victimele violenței domestice, victimele traficului de persoane. Începând de astăzi, pentru că există act normativ adoptat, beneficiază de un stimulent orice angajator care găsește astfel de persoane și le sprijină, le găsește la agențiile județene de ocuparea forței de muncă și le sprijină. Un prim loc de muncă și un stimulent pentru angajați, pentru angajator, asociat acestui prim loc de muncă este un program de care veți auzi în curând”, mai menționează Manole.

Pus să comenteze situația în care aparatul bugetar a ajuns supradimensionat, iar aproximativ 10.000 de oameni au salarii uriașe, ceea ce a dus în situația în care se vor face reduceri în administrație, Manole a spus că: „Nu există pădure fără uscături și nu spun asta ca să apăr pe cineva sau ca să cauționez. Există oameni și în mediu privat care nu-și fac treaba. … Aceste excese trebuie privite așa cum am spus, individual, trebuie corectate individual și este foarte adevărat că nu trebuie să sufere acea mare categorie de angajați, atât de mulți oameni care lucrează serios la stat, de la profesor până la funcționari publici”.

