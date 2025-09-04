Prima pagină » Actualitate » Guvernul oferă SUBVENȚII pentru angajarea victimelor violenței domestice și traficului de persoane

Guvernul oferă SUBVENȚII pentru angajarea victimelor violenței domestice și traficului de persoane

Bianca Dogaru
04 sept. 2025, 15:10, Actualitate
Angajatorii care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau traficului de persoane vor primi subvenții de 2.250 lei/lună, în cadrul măsurilor guvernamentale de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. 

Guvernul a adoptat joi modificări și completări ale unor acte normative privind ocuparea forței de muncă, pentru a facilita integrarea profesională a persoanelor vulnerabile.

Principalele măsuri aprobate:

  • Acces gratuit la formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și care sunt victime ale violenței domestice sau traficului de persoane.
  • Subvenție de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează astfel de persoane, dacă acestea sunt șomeri înregistrați.
  • Documentație și termene clar stabilite pentru accesarea stimulentelor, cu mecanisme de excepție pentru situații speciale.
  • Confidențialitate obligatorie pentru angajatori privind statutul de victimă al angajatului.
  • Verificarea informațiilor referitoare la ordinele de protecție și statutul de victimă, în colaborare cu autoritățile competente.
  • Menținerea sprijinului financiar chiar dacă măsurile de protecție încetează.
  • Corelarea normelor existente cu Codul administrativ, după abrogarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
De asemenea, se propun modificări și completări pentru normele metodologice ale mai multor legi privind ocuparea forței de muncă, inclusiv: ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea angajării elevilor și studenților.

