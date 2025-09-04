Guvernul oferă SUBVENȚII pentru angajarea victimelor violenței domestice și traficului de persoane

Angajatorii care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau traficului de persoane vor primi subvenții de 2.250 lei/lună, în cadrul măsurilor guvernamentale de sprijin pentru integrarea pe piața muncii.
Guvernul a adoptat joi modificări și completări ale unor acte normative privind ocuparea forței de muncă, pentru a facilita integrarea profesională a persoanelor vulnerabile.
Principalele măsuri aprobate:
- Acces gratuit la formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și care sunt victime ale violenței domestice sau traficului de persoane.
- Subvenție de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează astfel de persoane, dacă acestea sunt șomeri înregistrați.
- Documentație și termene clar stabilite pentru accesarea stimulentelor, cu mecanisme de excepție pentru situații speciale.
- Confidențialitate obligatorie pentru angajatori privind statutul de victimă al angajatului.
- Verificarea informațiilor referitoare la ordinele de protecție și statutul de victimă, în colaborare cu autoritățile competente.
- Menținerea sprijinului financiar chiar dacă măsurile de protecție încetează.
- Corelarea normelor existente cu Codul administrativ, după abrogarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
De asemenea, se propun modificări și completări pentru normele metodologice ale mai multor legi privind ocuparea forței de muncă, inclusiv: ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea angajării elevilor și studenților.
