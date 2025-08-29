Prima pagină » Știri » Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română

Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română

Cristina Corpaci
29 aug. 2025, 23:13, Știri
Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română
Galerie Foto 3
„Cu profundă tristețe și respect, ne despărțim de marele rabin Menachem Hacohen, o figură emblematică a comunității evreiești din România, care a lăsat o amprentă de neșters nu numai asupra spiritualității și culturii evreiești, dar și asupra societății românești în ansamblu”, a transmis fostul premier Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.
Deputatul PSD transmiste că „prin activitatea sa dedicată și prin înțelepciunea sa, rabinul Hacohen a promovat valorile dialogului interreligios, toleranței și păcii, contribuind la consolidarea coeziunii sociale și la întărirea relațiilor dintre diferitele comunități din România”.
Fostul șef al Executivului i-a acordat cetățenia română
Marcel Ciolacu rememorează un moment important.  „Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română, ca o recunoaștere a contribuției sale deosebite la promovarea valorilor și a culturii în România”.
„Fie ca memoria sa să fie o binecuvântare pentru noi toți, și să ne inspire în continuare să construim o societate mai deschisă, mai tolerantă și mai armonioasă”, încheie Marcel Ciolacu.
Mediafax
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
Mediafax
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Click
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat! Evoluez
Evz.ro
Adrian Minune, câștig colosal. A plecat cu doi saci de bani de la Strehaia
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Asteroizii Bennu și Ryugu ar putea proveni din aceeași lume distrusă