Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română

„Cu profundă tristețe și respect, ne despărțim de marele rabin Menachem Hacohen, o figură emblematică a comunității evreiești din România, care a lăsat o amprentă de neșters nu numai asupra spiritualității și culturii evreiești, dar și asupra societății românești în ansamblu”, a transmis fostul premier Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD transmiste că „prin activitatea sa dedicată și prin înțelepciunea sa, rabinul Hacohen a promovat valorile dialogului interreligios, toleranței și păcii, contribuind la consolidarea coeziunii sociale și la întărirea relațiilor dintre diferitele comunități din România”.

Fostul șef al Executivului i-a acordat cetățenia română

Marcel Ciolacu rememorează un moment important. „Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română, ca o recunoaștere a contribuției sale deosebite la promovarea valorilor și a culturii în România”.