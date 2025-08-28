Prima pagină » Știri » Ministrul Energiei anunță că GAZELE nu se scumpesc în această iarnă. De ce sunt FACTURILE la energie atât de mari

Ministrul Energiei anunță că GAZELE nu se scumpesc în această iarnă. De ce sunt FACTURILE la energie atât de mari

Cristina Corpaci
28 aug. 2025, 18:58, Știri
Ministrul Energiei anunță că GAZELE nu se scumpesc în această iarnă. De ce sunt FACTURILE la energie atât de mari
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3CNN că prețul gazelor va rămâne neschimbat în această iarnă. Cu privire la facturile de la energie, ministrul a declarat că sunt discuții cu toți actorii pentru a se reduce facturile. 

Ministrul, întrebat despre facturile românilor din această iarnă a răspuns că: „Iarna are două componente gaz și electricitate. Cea mai importantă în bugetul oricărei familii din România este gazul. În momentul de față avem prelungită schema de plafonare ai apă gazului până în 31 martie 2026, anul viitor.”

80% din depozite pline cu gaz

Ministrul Energiei a declarat că: „pentru a păstra un preț mic la gaz, am făcut două lucruri: 1. începând cu aproximativ acum o lună ne-am asigurat împreună cu cei de la Transgaz și cu tot operatorii că avem asigurate depozite de pentru iarna anului 2025/2026 că ele sunt umplute la un preț ieftin acum în vară. Ieri am primit Ultimele informații de la Transgaz că avem peste 80% din depozitele din România pline cu gaz suntem peste media în Uniunii Europene. 2. Ne pregătim pentru perioada în care ieșim din schema de plafonare și trei ne pregătim pentru etapa în care exploatăm foarte mult ce înseamnă resursele României avea gazul nostru și în același timp pentru a simula foarte mult industria și economie”.

„Pentru oameni, în această iarnă n-o să crească prețurile la gaz, 100%”, a mai spus Ivan.

Măsuri pentru scăderea facturilor la energie

Bogdan Ivan a spus că a avut o serie de întâlniri cu principalii actori din energie pentru a găsi soluții de scădere a prețului, după ce de la 1 iulie a expirat schema de plafonare.

„La energia electrică avem aceste mecanisme care ar trebui să reducă oarecum în perioada următoare să echilibreze piața să mai reducă costul energiei electrice de la 1 leu și 55de bani de exemplu, acum o lună și jumătate, când a fost eliminată plafonarea prețului la energie într-o formă în care să putem să avem un trend descendent. Deja după ce am avut discuții de cu toți producători furnizori distribuitori ANRE, Bursă, OPCOM, și așa mai departe am cerut soluții din partea lor, am lucrat de o lună și jumătate și am găsit aceste câteva soluții care sunt extrem de tehnice dar care dar care asta vreau care care împreună vor putea să ducă la o reducere a prețului la consumatorul final”, a spus Ivan.

Ministrul Energiei a explicat ce face o factură să fie atât de mare.

„Astăzi de exemplu din factura pe care o primesc oamenii acasă, aproximativ 50% reprezintă costul energiei electrice active, diferența este dată de tarifele de: transport, distribuție, furnizare, TVA, accize și așa mai departe.  … Vorbim despre marii producători de energie din România care astăzi sunt în portofoliu Ministerul Energiei și care evident că suntem pregătiți să intrăm cu acest mecanism prin care vor scădea prețul”.

Citește și

ECONOMIE După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București
19:59
După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București
FINANCIAR Dezastrul financiar, anunțat de Bolojan, CONTRAZIS de cifre oficiale. Cum arată datele prezentate de Ministerul Finanțelor
19:41
Dezastrul financiar, anunțat de Bolojan, CONTRAZIS de cifre oficiale. Cum arată datele prezentate de Ministerul Finanțelor
ENERGIE Ministrul Energiei anunță că va prezenta în CSAT un document strategic/ Ivan: Statul să fie activ, nu să se plângă de vremea de afară
19:10
Ministrul Energiei anunță că va prezenta în CSAT un document strategic/ Ivan: Statul să fie activ, nu să se plângă de vremea de afară
EXCLUSIV Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
18:13
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
ACTUALITATE A luat foc din nou restaurantul „Mărul de Aur”. ISU cere oamenilor să evite sau să ocolească zona
14:08
A luat foc din nou restaurantul „Mărul de Aur”. ISU cere oamenilor să evite sau să ocolească zona
EXCLUSIV Ce s-a descoperit în actele CHINEZILOR care aveau depozite în Dragonul Roșu. A fost nevoie de intervenția mascaților în complexul mistuit de flăcări
07:00
Ce s-a descoperit în actele CHINEZILOR care aveau depozite în Dragonul Roșu. A fost nevoie de intervenția mascaților în complexul mistuit de flăcări
Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de nuntă
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Tragedie pe calea ferată! Un bărbat și o femeie au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren, în Satu Mare
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Evz.ro
Leo de la Strehaia, dezvăluiri despre „doamnele” din showbiz. Cine tremură
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
(P) Servicii indispensabile în secolul vitezei, care ne-au revoluționat stilul de viață
SPORT Marco Leu, debut OFICIAL în Campionatul Național de Viteză în Coastă
20:15
Marco Leu, debut OFICIAL în Campionatul Național de Viteză în Coastă
ACTUALITATE Marcu Rostaș, cetățean român, a fost arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre el
20:08
Marcu Rostaș, cetățean român, a fost arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre el
EXTERNE Trump este decis să îl pună sub ACUZARE pe George Soros: A provocat „mari daune țării noastre”
19:54
Trump este decis să îl pună sub ACUZARE pe George Soros: A provocat „mari daune țării noastre”
ACTUALITATE Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte
19:44
Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte
ACTUALITATE Cum a șocat Nicusor partidele cu numele pentru SRI si SIE? Doru Bușcu: „Partidele aveau niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte”
19:00
Cum a șocat Nicusor partidele cu numele pentru SRI si SIE? Doru Bușcu: „Partidele aveau niște băieți cu care aveau stabilite relațiile de dinainte”