Ministrul Energiei anunță că GAZELE nu se scumpesc în această iarnă. De ce sunt FACTURILE la energie atât de mari

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3CNN că prețul gazelor va rămâne neschimbat în această iarnă. Cu privire la facturile de la energie, ministrul a declarat că sunt discuții cu toți actorii pentru a se reduce facturile.

Ministrul, întrebat despre facturile românilor din această iarnă a răspuns că: „Iarna are două componente gaz și electricitate. Cea mai importantă în bugetul oricărei familii din România este gazul. În momentul de față avem prelungită schema de plafonare ai apă gazului până în 31 martie 2026, anul viitor.”

80% din depozite pline cu gaz

Ministrul Energiei a declarat că: „pentru a păstra un preț mic la gaz, am făcut două lucruri: 1. începând cu aproximativ acum o lună ne-am asigurat împreună cu cei de la Transgaz și cu tot operatorii că avem asigurate depozite de pentru iarna anului 2025/2026 că ele sunt umplute la un preț ieftin acum în vară. Ieri am primit Ultimele informații de la Transgaz că avem peste 80% din depozitele din România pline cu gaz suntem peste media în Uniunii Europene. 2. Ne pregătim pentru perioada în care ieșim din schema de plafonare și trei ne pregătim pentru etapa în care exploatăm foarte mult ce înseamnă resursele României avea gazul nostru și în același timp pentru a simula foarte mult industria și economie”.

„Pentru oameni, în această iarnă n-o să crească prețurile la gaz, 100%”, a mai spus Ivan.

Măsuri pentru scăderea facturilor la energie

Bogdan Ivan a spus că a avut o serie de întâlniri cu principalii actori din energie pentru a găsi soluții de scădere a prețului, după ce de la 1 iulie a expirat schema de plafonare.

„La energia electrică avem aceste mecanisme care ar trebui să reducă oarecum în perioada următoare să echilibreze piața să mai reducă costul energiei electrice de la 1 leu și 55de bani de exemplu, acum o lună și jumătate, când a fost eliminată plafonarea prețului la energie într-o formă în care să putem să avem un trend descendent. Deja după ce am avut discuții de cu toți producători furnizori distribuitori ANRE, Bursă, OPCOM, și așa mai departe am cerut soluții din partea lor, am lucrat de o lună și jumătate și am găsit aceste câteva soluții care sunt extrem de tehnice dar care dar care asta vreau care care împreună vor putea să ducă la o reducere a prețului la consumatorul final”, a spus Ivan.

Ministrul Energiei a explicat ce face o factură să fie atât de mare.