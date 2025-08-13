Prima pagină » Știri » Ministrul Sănătății anunță că ia în calcul TRANSFERUL în străinătate a pacienților din explozia din județul Bacău

Ministrul Sănătății anunță că ia în calcul TRANSFERUL în străinătate a pacienților din explozia din județul Bacău

Cristina Corpaci
13 aug. 2025, 18:11, Știri
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că se fac pregătiri pentru eventuale transferuri în străinătate ale pacienților din explozia în județul Bacău, localitatea Letea Veche.

Ministrul informează că în urma incidentului, „evaluările de la fata locului au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, care va fi transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD”.

Momentan, pacienții vor fi transferați la București și Timișoara.

Au mai fost identificați trei adulți cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală, care vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, a mai anunțat Rogobete.

Autoritățile se pregătesc și în eventualitatea în care victimele trebuie transportate la spitalele din UE.

„În paralel Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate”, a mai spus Rogobete.

