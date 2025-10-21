Prima pagină » Sănătate » Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova

Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova

Cristina Corpaci
21 oct. 2025, 18:57, Știri
Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova

Ministrul Sănătății anunță pe pagina sa de Facebook că lucrările Spitalului Regional de Urgență Craiova, proiect demarat de ministerul Sănătății, avansează într-un ritm susținut, astfel că unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi.

Cu o valoare de aproximativ 1,87 miliarde de lei, Spitalul Regional de Urgență Craiova reprezintă o investiție strategică pentru întreaga regiune, un spital modern, complet dotat și construit după cele mai înalte standarde europene, mai anunță ministrul.

„Spitalul Regional de Urgență Craiova înseamnă îngrijiri medicale de înaltă calitate, tratamente complexe pentru cazuri acute și critice, echipe multidisciplinare și acces real la servicii moderne pentru toți pacienții. Este o investiție care ridică nivelul calității actului medical și aduce siguranță acolo unde era nevoie de intervenție rapidă și competență”, afirmă Alexandru Rogobete.

Acesta mai consideră că noua unitate devine un pol de excelență medicală pentru întreaga regiune, un model de organizare și funcționare eficientă, construit pentru oameni și pentru sănătatea lor.

„Sistemul de sănătate din România se transformă prin fapte, nu prin declarații. Ceea ce spunem, facem. Iar Spitalul Regional de Urgență Craiova este dovada că schimbarea prinde contur atunci când angajamentele sunt respectate, iar munca vorbește de la sine”, mai spune Rogobete.

Ministrul mulțumește la final ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), și primarului Lia Olguța Vasilescu pentru implicare și sprijinul constant acordat proiectelor de sănătate la nivel local.

„Schimbarea nu se mai anunță. Se construiește. Zi de zi, prin muncă, prin oameni și prin rezultate”, mai spune Rogobete.

