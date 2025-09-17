Misiune de sprijin UMANITAR. Zece pacienți din Gaza, aduși în țară pentru tratament

România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza. O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.

O parte dintre pacienți urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alții vor fi transferați în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziție de Regatul Norvegiei, potrivit autorităților române.