Misiune de sprijin UMANITAR. Zece pacienți din Gaza, aduși în țară pentru tratament

17 sept. 2025, 22:46, Știri
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza. O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.
O parte dintre pacienți urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alții vor fi transferați în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziție de Regatul Norvegiei, potrivit autorităților române.
Misiunea este coordonată de către Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu mai multe instituții naționale și organisme internaționale, esențiale pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și în condiții de siguranță.

